Бизнес-обзор: внешнее управление для «дочки» «Мехуборки» и новый совладелец «Техавтоматики»

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 46-я

Фото: коллаж "Реального времени"

Под конец января татарстанская мусорная компания российского холдинга «Мехуборка» вступила в новую процедуру банкротства — на предприятии ввели внешнее управление. «Татнефть» на базе своего технопарка создала дочернее предприятие по производству резиновых изделий, доверив руководство экс-главе совета директоров «Нижнекамскшины» Радию Бурганову. Подробнее об этих и других событиях татарстанского бизнеса — в еженедельном обзоре «Реального времени».

В Татарстане банкротят «дочку» «Мехуборки»

Челнинская компания по сбору и вывозу мусора «Мехуборка-Закамье» (входит в ГК «Мехуборка») перешла под внешнее управление сроком на полгода. Фирму пытается обанкротить другой участник мусорного рынка автограда — «Эколидер». По его заявлению в отношении «дочки» крупного российского холдинга вводили наблюдение с июня до сентября 2024 года, а в эти дни на предприятие пришел внешний управляющий Олег Ершов, член НП СРО АУ «Развитие».

Финансовые показатели татарстанской фирмы «Мехуборки» резко упали в 2022 году: выручка сократилась на 95%, рухнув с 251 млн до 11 млн рублей. Показав годом ранее чистую прибыль в 16 млн, компания ушла в минус на 85 млн рублей. Сейчас в ее реестр включены требования кредиторов: «Экоподряд» (6,5 млн руб.), «Экопарк» (5,3 млн), «Эколидер» (2,2 млн).

Челнинская компания по сбору и вывозу мусора «Мехуборка-Закамье» (входит в ГК «Мехуборка») перешла под внешнее управление сроком на полгода. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Процедуре банкротства челнинского предприятия предшествовал корпоративный конфликт. Компания подала иск против бывшего директора Алсу Зариповой, заявив, что она удерживает документы фирмы и ключи от техники. Ответчица это опровергла, сообщив, что предприятие ведет полноценную хозяйственную деятельность, а без документации это было бы невозможно. Зарипова руководила обществом до января 2022 года, затем ее полномочия были прекращены и переданы ООО «УК Мехуборка». Без доказательств суд отказал в иске.

Федеральная группа компаний «Мехуборка», основным совладельцем которой выступает бизнесмен Константин Жаркевич, работает в сфере по обращению с ТКО на территории 10 регионов России. На своем сайте холдинг сообщает, что обслуживает порядка 5 млн человек. В настоящее время у него банкротятся и другие региональные компании, в частности в Башкортостане и Саратовской области.

Нефтяники запускают новое производство

Во вторник технопарк «Татнефти» — альметьевская компания «Татнефть-Актив» — зарегистрировал в Нижнекамске предприятие «Тарет». Основной вид деятельности новой фирмы — производство прочих резиновых изделий. Руководить обществом будет экс-глава совета директоров «Нижнекамскшины» Радий Бурганов.

Технопарк был создан в 2003 году с целью развития малых и средних производств, близких к профильной деятельности нефтяников. Располагает производственными, офисными, складскими, хозяйственными объектами общей площадью 116 тысяч кв.м, а также оборудованием и автотранспортом, которые сдает в аренду. До сих пор его площадки работали в восьми районах: Азнакаевском, Бавлинском, Елабужском, Лениногорском, Нурлатском, Сармановском, Тукаевском и Альметьевском. Судя по новому производству «Тарет», теперь к ним прибавится и девятый — Нижнекамский.

Технопарк «Татнефти» — альметьевская компания «Татнефть-Актив» — зарегистрировал в Нижнекамске предприятие «Тарет». скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Резидентами «Татнефть-Актива», по его информации, стали представители малого и среднего бизнеса, развивающие различные формы деятельности, в том числе инновационной направленности. Однако последние годы для технопарка оказались не столь успешными: при обороте в 3,7 млрд рублей компания понесла убытки на сумму 725 млн, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». При этом чистые активы предприятия составляют 17,6 млрд, основные средства — 21 млрд рублей.

«Техавтоматику» разделили на троих

В начале недели новый совладелец появился у казанской компании «Техавтоматика», которая специализируется в сфере компьютерного программного обеспечения. Долю в 30% в уставном капитале фирмы получил Антон Туркин. Два других собственника — Марат Бикмуллин (35,7%) и Владимир Дмитриев (34,3%).

Туркину на треть принадлежат еще две фирмы группы: ООО «Ойл» (оборот 859 млн руб.) и ООО «Фметер» (444 млн руб.). Каждая занята в той же сфере — разработка и производство оборудования для систем контроля и мониторинга транспорта. Компания «Техавтоматика» прошлый год завершила с выручкой в 755 млн и чистой прибылью в 50 млн рублей.

Каждая занята в той же сфере — разработка и производство оборудования для систем контроля и мониторинга транспорта. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

История компании берет начало в 2008 году, когда было создано небольшое производство светодиодных ламп. В 2011-м его объединили с подразделением по выпуску контрольно-измерительного оборудования, и в результате слияния появилась «Техавтоматика». Мощности нового предприятия разместили в Авиастрое. Объемы выпускаемой продукции вскоре нарастили в 3,5 раза.

С 2018 года компания занялась разработкой нового продукта в линейке аппаратно-программного комплекса — беспроводного топливного датчика. Сегодня им оснащают дорожную, строительную, коммунальную и сельхозтехнику. Кроме того, предприятие выпускает метеорологические автоматические станции.