КАМАЗ устоял под натиском китайцев: обзор российского рынка грузовиков

По итогам года КАМАЗ сохранил лидерство на российском рынке новых грузовых автомобилей с показателем 23,1 тысячи проданных грузовиков и шасси. Фото: Реальное время

В России зафиксирован спад на рынке тяжелых грузовиков, лидером которого традиционно является КАМАЗ. Одна из причин — запредельная стоимость кредитов и лизинга. Вторая — перенасыщение китайскими грузовиками. КАМАЗ в 2024 году смог сохранить лидерство в категории грузовиков полной массой свыше 14 тонн, устояв против масштабной китайской экспансии. При этом если формально марки из Поднебесной в 2024 году заняли еще большую долю отечественного рынка — 61,4% вместо 60,6%, де факто их продажи упали на 11,4%. Доля китайцев в сегменте иномарок снизилась с 91,7% до 90,8%. Наступивший 2025 год обещает стать для отрасли непростым — кредиты по-прежнему дорогие, а объем строительных работ в стране сокращается.

Китайцы увеличили долю, но пострадали из-за спада продаж

Объем рынка грузовой техники в 2024 году составил 126,2 тысячи автомобилей, из них 23 тысячи — это среднетоннажные грузовики, продажи которых выросли на 20% по сравнению с 2023 годом. Примерно 103 тысячи — это тяжелые грузовики, где, наоборот, наблюдался серьезный спад из-за насыщения китайскими грузовиками и из-за поставок грузовиков силовым структурам, что не учитывается в общей статистике, рассказал «Реальному времени» эксперт «Автостат-Инфо» Александр Климнов.

— На рынке грузовой автотехники положение оказалось гораздо сложнее из-за ряда факторов, в том числе повышения утильсбора, роста ключевой ставки ЦБ, а с ней и стоимости кредитов и лизинга до практически запредельного уровня для большинства автоперевозчиков и других потребителей грузовой автотехники и автоспецтехники, — объясняет Климнов.

В структуре годовых продаж 68% заняли иномарки, 32% — российские бренды, отмечает Климнов. При этом продажи грузовиков-иномарок по итогам года сократились на 10% — до 85,3 тысячи, а продажи отечественных машин упали на 16% — до 40,9 тысячи.

В структуре годовых продаж грузовиков 32% заняли российские бренды. пресс-служба "Урала"

«Общее сокращение продаж новых грузовиков в 2024 году по отношению к 2023-му составило 12%. Причем в течение года наблюдалось как бы несколько «волн» повышения спроса (в феврале — марте, июне — июле и наиболее значительный пик в октябре) и падения спроса (в апреле — мае, августе — сентябре и особенно под конец года в ноябре — декабре, когда начали действовать повышенные ставки утильсбора, а ставка ЦБ вышла на 21% годовых, что спровоцировало резкое падение объемов лизинга грузовой автотехники и даже отказы ряда автоперевозчиков от целых партий тягачей из-за невозможности осуществлять дальнейшие лизинговые платежи по ставкам выше 30-35%», — объясняет Климнов.

Топ-5 лидеров рынка новых грузовых автомобилей

Место Марка автомобиля Объем продаж, шт 1 КАМАЗ 23,1 тысячи 2 Sitrak 19,4 тысячи 3 Shacman 15,6 тысячи 4 FAW 11,7 тысячи 5 Dongfeng Около 10 тысяч

По итогам года КАМАЗ сохранил лидерство на российском рынке новых грузовых автомобилей с показателем 23,1 тысячи проданных грузовиков и шасси. Остальные места в топ-5 брендов заняли китайские марки: Sitrak продал 19,4 тысячи грузовых автомобилей (-19%), Shacman реализовал 15,6 тысячи машин (-26%), FAW — 11,7 тысячи (-26%), а Dongfeng увеличил продажи на 114% до почти что 10 тысяч машин.

По итогам года КАМАЗ сохранил лидерство на российском рынке новых грузовых автомобилей с показателем 23,1 тысячи проданных грузовиков и шасси. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Доля китайских автопроизводителей по итогам 2024 года заняла 61,4% от всего рынка грузовиков (77,4 тысячи), в том числе 90,8% от сегмента иномарок, против 60,6% и 91,7% в 2023 году соответственно. Именно седельный тягач Sitrak C7H колесной формулой 4х2 стал лидером продаж среди грузовых машин в России, при том, что показатели реализации у этой модели обвалились в 2024 году на 32% до 12,4 тысячи машин, но популярность этой модели такова, что она значительно опережает идущий вторым Dongfeng DFH с результатом 7 тысяч проданных машин (+84%).

В первой пятерке грузовых моделей-лидеров по итогам 2024 года представлены также ГАЗ «ГАЗон NEXT» с 6 тысячами проданных машин (+5%), Shacman SX331 с колесной формулой 8x4 с 5,3 тысячи (-25%) и еще один Sitrak — модель C7H с колесной формулой 6x4 с 5 тысячами (+90%).

«Хотя в 2024 году китайские марки формально и заняли еще большую долю рынка по отношению к 2023 году: 61,4% (77,4 тысячи) против 60,6% (87,4 тысячи), но де факто их физические продажи уже упали на 10 тысяч машин или 11,4%, причем снизилась даже доля в сегменте иномарок — с 91,7% до 90,8%, что говорит о перенасыщении рынка именно марками из КНР», — отмечает Александр Климнов.

КАМАЗ в 2024 году остался лидером в категории грузовиков полной массой свыше 14 тонн, где реализовал 20,3 тысячи машин. В сегменте среднетоннажников полной массой от 8 до 14 тонн автогигант существенно нарастил продажи до 4,15 тысяч и занял вторую позицию после Группы ГАЗ. «В этом сегменте продукция компании за последние три года нарастила продажи в четыре раза благодаря запуску семейства среднетоннажников «Компас», — напомнил Климнов.

При этом падение продаж челнинского автозавода в 2024 году составило 26,5%, то есть более чем на четверть, но это демонстрирует показатели регистраций на гражданском рынке, а реальная загрузка конвейеров (две смены по 12 часов 7 дней в неделю) остается достаточно высокой, объясняет Александр Климнов.

«Лучшие из моделей: вездеход КАМАЗ-43118 с колесной формулой 6х6 (4,4 тысячи, -35%) и магистральный седельный тягач КАМАЗ-5490 с модификациями (4,4 тысячи, -7%) заняли в рейтинге за 2024 год только 8-е и 9-е места. Хотя в целом по итогам 2024 года завод все же снизил свою долю с 21,8% до 18,3%, — говорит Климнов. — Тем не менее в декабре сокращение продаж оказалось всего на 9% меньше, чем в декабре 2023-го — 2,25 тысячи против 2,47 тысячи соответственно. При этом доля рынка (декабрь к декабрю) выросла с 19,5% до 25,9%».

В сегменте среднетоннажников полной массой от 8 до 14 тонн челнинский автогигант существенно нарастил продажи до 4,15 тысячи. взято с сайта tatarstan.ru

В Татарстане КАМАЗ безусловный лидер

В Татарстане по итогам 2024 года рынок новых грузовиков упал на 16% до 6,24 тысячи, что составило 4,9% от общероссийского рынка. Отечественные марки заняли в Татарстане 66% рынка (4,09 тысячи) против 55% (4,12 тысячи) годом ранее. Среди марок лидировал, естественно, КАМАЗ с продажами 3,78 тысячи (-2%), а его рыночная доля при этом выросла до 60,6% против 51,7% в 2023-м. Соответственно, иномарки упали с 45% (3,32 тысячи) рынка до 34% (2,15 тысячи), а лучшей маркой остался китайский Sitrak, несмотря на падение на 56% до 506 единиц.

Среди моделей грузовиков в Татарстане с огромным отрывом лидировал отечественный тягач КАМАЗ-5490, чьи продажи выросли на 40% до 2,6 тысячи, а за ним подскочили на 141% до 246 единиц и продажи занявшего второе место среднетоннажника КАМАЗ-4308, тогда как продажи занявшего третье место вездехода КАМАЗ-43118 упали на 47% до 232 единиц, но понятно, куда идут значительные объемы этой модели, не попадающие в регистрации ГАИ, пояснил Климнов. На четвертом месте КАМАЗ-65115 (6х4) с 180 грузовиками (-31%), а топ-5 моделей замкнул строительно-карьерный четырехосный (8х4) самосвал Shaanxi SX 331 с 102 машинами (-20%). Остальные модели порога продаж в 100 единиц не преодолели.

По данным регистраций в ГАИ, КАМАЗ продал на рынке коммерческой техники России полной массой свыше 14 тонн (принятый в России стандарт) 20,3 тысячи грузовиков и сохранил лидерские позиции, сообщается на официальном сайте автогиганта.

Несмотря на то, что в 2024 году основные усилия автозавода были направлены на поставку автотехники для защиты рубежей страны, инженеры компании продолжили работу по развитию линейки К5. В августе на российский рынок выведена новинка — седельный тягач KAMAЗ-54902 (4х2), который является более доступным по цене аналогом KAMAЗ-54901. Машина разработана для региональных перевозок на сравнительно небольшие расстояния — до одной тысячи километров. Кроме того, в 2024 году выведены на рынок и другие модели линейки К5: седельный тягач КАМАЗ-65955 (6х6), самосвалы КАМАЗ-6595 (6х4) и 65951 (8х4), шасси 65658 (6х2), газовая версия флагмана КАМАЗ-54901 (4х2), перечисляет пресс-служба.

Падение продаж челнинского автозавода в 2024 году составило 26,5%, то есть более чем на четверть. Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Год для рынка грузовиков будет непростым

«В 2025 году из-за целого ряда экономических факторов ожидается снижение активности в автоперевозках и строительном секторе, что приведет к снижению рынка грузовиков до 20%, а это означает, что у КАМАЗа и прочих российских производителей грузовой автотехники начавшийся год Змеи будет весьма непростым», — прогнозирует Александр Климнов.

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин в своей презентации отмечал, что порядка 70% грузовиков в России приобретается за счет заемных средств. «Заключать договоры кредита и лизинга при текущих условиях стало затруднительно. Это означает, что завтра парк не обновится, будут ездить старые автомобили, старые самосвалы, а ведь ДТП со старым самосвалом гораздо серьезнее, чем обычные дорожные происшествия. Желательно чтобы коммерческие автомобили были максимально новыми и безопасными», — предупредил Подщеколдин.

По данным Минпромторга РФ, объем рынка в сегменте грузовых автомобилей в 2024 году составил 121 562 штуки (-13% по сравнению с 2023 годом).

— Такое изменение сегмента может быть обусловлено несколькими факторами. В первую очередь, непростой ситуацией в экономике, изменением ключевой ставки, стремлением компаний сокращать свои расходы на приобретение новой техники, — перечисляет ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. — Во-вторых, не исключено, что потребители стали больше ремонтировать эксплуатируемые автомобили и стали меньше покупать новые для обновления парка. В-третьих, возможно, уменьшилось количество проектов, где требуется грузовая автотехника, что привело к уменьшению ее закупок. Также не исключено, что на это могла повлиять нехватка водителей и развитие беспилотного грузового автотранспорта.

Продажи новых грузовых автомобилей в 2025 году, по мнению аналитика, будут зависеть от развития сегмента беспилотных грузовых автомобилей, внесения изменений в нормы и правила для данного транспорта и открытия для него большего числа дорог страны, считает Баранов. Также рынок будет зависеть от состояния экономики, стоимости заемных средств и наличия разных видов работы в стране для грузовых автомобилей. «Можно прогнозировать, что объем сегмента грузовых автомобилей в 2025 году составит 126–131 тысячу штук», — резюмировал эксперт.

