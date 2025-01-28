Как развивать культуру в селах?

В Татарстане специалистам в этой области собираются давать по миллиону рублей за переезд в поселки

Фото: Мария Зверева

Наравне с «Земским доктором» и «Земским учителем» в России стартовала программа «Земский работник культуры». Татарстан выражал свою заинтересованность в ней еще год назад — и сейчас антикоррупционную экспертизу проходит проект постановления Кабмина республики о порядке предоставления единовременных выплат специалистам, которые переезжают в малонаселенные пункты. Программа должна привлечь кадры в села и способствовать решению проблемы дефицита работников культуры. Одна из главных особенностей — проект ориентирован не только на молодежь. Подробнее о перспективах — в материале «Реального времени».

Миллион за переезд в село

В начале 2025 года в России запустили программу «Земский работник культуры». Татарстан также решил принять в ней участие — появился проект соответствующего постановления, который на данный момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Программа ориентирована на специалистов в области культуры, которые решили переехать в поселок или маленький город с населением менее 50 тыс. человек. В Татарстане и других регионах им будут выделять единовременную выплату в миллион рублей. По 2 млн рублей получат работники, переехавшие в населенные пункты на территориях Дальнего Востока, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Согласно татарстанскому проекту, выбирать специалистов для участия в программе будут на конкурсной основе. Принять участие в ней могут работники культуры не старше 55 лет с профильным образованием. Средства выделят из республиканского бюджета, включая федеральные субсидии.

В начале 2025 года в России запустили программу «Земский работник культуры». Татарстан также решил принять в ней участие. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победителю необходимо подписать договор с сельским учреждением культуры на срок не менее пяти лет. При этом в случае увольнения сотрудника до окончания действия договора часть выплаты возвращается в республиканский бюджет.

Программу в феврале 2024 года анонсировал президент России Владимир Путин, он выразил надежду, что она поможет привлечь в села около 10 тыс. работников. Тогда же о заинтересованности Татарстана в проекте заявила республиканский министр культуры Ирада Аюпова:

— Этот проект обсуждается. Важно, чтобы в село приезжали работать квалифицированные кадры. Проблему мы эту знаем, мы ею занимаемся. На республиканском уровне есть средства, предусмотренные на выплату первых грантов для молодых людей, которые возвращаются на работу в районы.

«Нам предстоит непростой год»

Программа имеет две основные особенности: отсутствие возрастной планки и охват не только сел, но и малых городов. Об этом «Реальному времени» рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

— Вопрос о том, останется ли сотрудник на селе по истечении срока контракта, не может быть рассмотрен однозначно. Есть люди, которые задерживаются, есть те, которые уезжают. Каждый случай индивидуален. Но программа позволяет вернуться в родные края людям постарше, которые хотят вернуться к корням. Они могут и задержаться после окончания контракта, — поделилась мнением она.

Программа имеет две основные особенности: отсутствие возрастной планки и охват не только сел, но и малых городов. Об этом «Реальному времени» рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом дефицит кадров ощущается не только в селах, но и в малых городах. Аюпова привела пример: Мамадыш — это город, однако вопрос нехватки работников культуры там стоит так же остро.

— В Европе очень большое количество людей живет в сельской местности или в агломерациях. У нас в последние годы активно развиваются дороги и развязки. С этой точки зрения доступность городской инфраструктуры для жителей села очень высокая, — добавила министр.

На вопрос корреспондента «Реального времени» о ситуации с кадрами в учреждениях культуры Казани Аюпова ответила, что это зависит от специальности. Так, например, в городе ощущается нехватка кураторов выставочных проектов: «По одним направлениям высокая конкуренция, по другим — дефицит».

— Этот год для нас будет непростым, поскольку мы только начнем выстраивать методологическую базу по программе, определим те специальности, по которым требуются кадры, — подытожила министр. — Я надеюсь, что все у нас получится. Первый год — это всегда непросто, мы будем отрабатывать методики. А потом уже, я думаю, многое будет отрегулировано и станет проще.

Всего 5% работников культуры в возрасте до 25 лет

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минкульта Татарстана, в республике на данный момент насчитывается 23,1 тыс. работников культуры. Всего 5% из них в возрасте до 25 лет. При этом показатель уменьшается с каждым годом.

Примечательно, что количественный состав сотрудников по стажу работы не сильно разнится. Так, 24% татарстанцев трудятся в отрасли от 2 до 5 лет, 19% — от 6 до 10 лет, 18% — более 25 лет.

— Вместе с тем, согласно прогнозу потребности в подготовке кадров, ежегодная потребность в подготовке кадров в отрасли составляет порядка 3 тысяч человек в год, преимущественно потребность в сотрудниках имеется в муниципальных учреждениях, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Соответственно, после получения образования молодые специалисты не идут работать в бюджетные учреждения по профилю, пояснили в Минкульте. Для этого есть несколько причин: низкая заработная плата, отсутствие жилья, сложная транспортная логистика.

В министерстве также добавили, что в небольших городах работники в основном возрастные.

— В этом году мы планируем выделить по 1 млн рублей 20 специалистам в рамках реализации программы на территории нашей республики, — отметили в пресс-службе.

«Этого надолго не хватит»

Некоторый скептицизм относительно эффективности программы в разговоре с «Реальным временем» выразил директор Атнинского театра Рамиль Фазлиев. В штате его учреждения числится всего 25 актеров:

— Кадровый вопрос в поселках, конечно, стоит остро всегда. В сельской местности всегда есть эта проблема. Нам тяжело работать, и это касается не только работников культуры. Конкретно у нас в театре, кроме актеров, мало художников, звуковиков, световиков.

По его словам, заболевших сотрудников некем заменять, а иногда приходится и вовсе отменять спектакли.

— Не хватает специалистов и в нашей школе искусств. Это сильно отражается на жизни детей — им некуда ходить, а по некоторым направлениям занятия просто неэффективны. Получается очень узконаправленная школа — только по специальностям, где есть педагоги. У детей нет выбора, — продолжил Фазлиев.

«Не хватает специалистов и в нашей школе искусств. Это сильно отражается на жизни детей». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается программы, Фазлиев привел пример из аналогичных «Земский доктор» и «Земский учитель»: «Люди приезжали буквально на полгода, а потом возвращались в города». Спикер признался: к идее он относится без оптимизма.

— Думаю, люди будут приезжать в села на какое-то время, но в итоге будут возвращаться в города. У меня особо нет оптимизма в этом отношении, — признался директор театра. — Это стимулирующий фактор на первом этапе, возможно, для начинающих специалистов, но этого надолго не хватит. Молодежь все-таки тянется в город, ей здесь скучно.

Вместе с тем деньги — это не то, на что обращают внимание работники культуры, добавил Фазлиев:

— Если человек хочет заниматься искусством по-настоящему, он не будет обращать внимания на деньги. Это люди увлеченные, для них размер зарплаты не имеет значения.

