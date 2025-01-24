В России рассматривают два новых законопроекта о поддержке материнства: насколько эффективны идеи?
В Татарстане выплаты студенткам по беременности могут составить 76,5 тыс. рублей
«Эти вопросы давно назрели», — прокомментировала руководитель центра защиты материнства «Умиление» Элина Белянкина два новых законопроекта, которые на днях предложил Минтруд России. Они касаются политики поддержки материнства — в частности, одним из них предлагается повысить выплаты беременным студенткам более чем в 10 раз. Вторая идея предполагает включение в страховой стаж всего срока декрета. На данный момент учитываются максимум шесть лет отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года. Подробнее о необходимости нововведений — в материале «Реального времени».
Пособие по беременности в 90 тыс. рублей
Минтруд России разработал законопроект, предлагающий увеличить декретные пособия для студенток, обучающихся на очном отделении, до суммы от 74,9 тыс. до 235,4 тыс. рублей в зависимости от региона.
В настоящее время размер декретных пособий для студенток составляет всего 9,3 тыс. — 23,3 тыс. рублей, что связано с тем, что выплаты зависят от размера стипендий, которые колеблются от 2 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц. Новый законопроект предполагает изменение этой системы.
Пособие будет рассчитываться на основе 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания студентки, при этом стипендии учитываться не будут.
По новым правилам минимальная сумма пособия составит 74,9 тыс. рублей для жительниц Липецкой и Тамбовской областей, где прожиточный минимум в 2025 году составит 16 тыс. рублей. В то же время на Чукотке, где этот показатель равен 50,5 тыс. рублей, декретные выплаты могут достигать 235,4 тыс. рублей.
Как подсчитало «Реальное время» по представленной в документе формуле, в Татарстане размер пособий составит 76,5 тыс. рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в республике достигает 16,4 тыс. рублей.
Для реализации данного законопроекта в первый год потребуется выделить из федерального бюджета 631,4 млн рублей, что позволит обеспечить повышенные пособия для 7 тыс. студенток. Минтруд планирует внести законопроект в Госдуму в весеннюю сессию, и он может быть принят в приоритетном порядке по поручению президента, предполагается вступление его в силу уже к сентябрю.
Включение в страховой стаж всех периодов декрета
Второй законопроект, выдвинутый Минтрудом, предполагает учитывать все периоды декрета в страховом стаже. Также предлагается установить ежемесячные выплаты на уровне Героев Труда женщинам со званием «Мать-героиня».
— По поручению президента Минтрудом подготовлен законопроект, которым снимается ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Если прежде максимально могли зачесть 6 лет, или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях. Нововведения затронут и тех, кто уже вышел на пенсию. После вступления закона в силу многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд за пересчетом страховой пенсии, — рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Героям Труда на данный момент положены ежемесячные выплаты в размере 31,9 тыс. рублей. Они ежегодно индексируются 1 апреля пропорционально росту социальной пенсии.
В страховой стаж кроме периодов работы включают так называемые «нестраховые периоды», в том числе — время ухода за ребенком до полутора лет. При этом в настоящее время существует ограничение: в стаж может быть засчитан уход не более чем на протяжении 6 лет суммарно, что позволяет учитывать уход лишь за 4 детьми.
«Предложения закономерны»
Обе идеи являются актуальными, выразила свое мнение в разговоре с «Реальным временем» руководитель центра защиты материнства «Умиление» Элина Белянкина.
Спикер добавила, что нередко причиной аборта становится как раз трудное финансовое положение:
— К нам часто обращались студентки, которые хотели сделать аборт, иногда уже на позднем сроке. Среди мотивов были: отсутствие работы, поддержки. При увеличении пособия девушки чаще будут выбирать роды, потому что поддержка хотя бы в первые несколько месяцев — это самое главное. Женщине нужно восстановиться, а для этого необходимо, чтобы она могла на что-то рассчитывать. Это хорошее подспорье.
Что касается законопроекта о включении всех сроков декрета в страховой стаж, инициатива также окажет положительное влияние на рождаемость. При этом если первая идея направлена на поддержку первой беременности, то вторая — на поддержку последующих родов.
— На самом деле, по линии поддержки материнства есть еще много вопросов. Часто женщинам не хватает поддержки в период родов и после них. В Татарстане не развита помощь в роддомах. Был волонтерский проект на базе 4-го роддома, но его закрыли. Такая поддержка повышает желание завести еще детей. Получая поддержку в этот период, у женщины появляется уверенность и понимание, как справляться с трудностями, — подытожила она.
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