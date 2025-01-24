В России рассматривают два новых законопроекта о поддержке материнства: насколько эффективны идеи?

В Татарстане выплаты студенткам по беременности могут составить 76,5 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

«Эти вопросы давно назрели», — прокомментировала руководитель центра защиты материнства «Умиление» Элина Белянкина два новых законопроекта, которые на днях предложил Минтруд России. Они касаются политики поддержки материнства — в частности, одним из них предлагается повысить выплаты беременным студенткам более чем в 10 раз. Вторая идея предполагает включение в страховой стаж всего срока декрета. На данный момент учитываются максимум шесть лет отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года. Подробнее о необходимости нововведений — в материале «Реального времени».

Пособие по беременности в 90 тыс. рублей

Минтруд России разработал законопроект, предлагающий увеличить декретные пособия для студенток, обучающихся на очном отделении, до суммы от 74,9 тыс. до 235,4 тыс. рублей в зависимости от региона.

В настоящее время размер декретных пособий для студенток составляет всего 9,3 тыс. — 23,3 тыс. рублей, что связано с тем, что выплаты зависят от размера стипендий, которые колеблются от 2 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц. Новый законопроект предполагает изменение этой системы.

Пособие будет рассчитываться на основе 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания студентки, при этом стипендии учитываться не будут.

Минтруд России разработал законопроект, предлагающий увеличить декретные пособия для студенток, обучающихся на очном отделении, до суммы от 74,9 тыс. до 235,4 тыс. рублей в зависимости от региона. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

По новым правилам минимальная сумма пособия составит 74,9 тыс. рублей для жительниц Липецкой и Тамбовской областей, где прожиточный минимум в 2025 году составит 16 тыс. рублей. В то же время на Чукотке, где этот показатель равен 50,5 тыс. рублей, декретные выплаты могут достигать 235,4 тыс. рублей.

Как подсчитало «Реальное время» по представленной в документе формуле, в Татарстане размер пособий составит 76,5 тыс. рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в республике достигает 16,4 тыс. рублей.

Для реализации данного законопроекта в первый год потребуется выделить из федерального бюджета 631,4 млн рублей, что позволит обеспечить повышенные пособия для 7 тыс. студенток. Минтруд планирует внести законопроект в Госдуму в весеннюю сессию, и он может быть принят в приоритетном порядке по поручению президента, предполагается вступление его в силу уже к сентябрю.

Включение в страховой стаж всех периодов декрета

Второй законопроект, выдвинутый Минтрудом, предполагает учитывать все периоды декрета в страховом стаже. Также предлагается установить ежемесячные выплаты на уровне Героев Труда женщинам со званием «Мать-героиня».

— По поручению президента Минтрудом подготовлен законопроект, которым снимается ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Если прежде максимально могли зачесть 6 лет, или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Это увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях. Нововведения затронут и тех, кто уже вышел на пенсию. После вступления закона в силу многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд за пересчетом страховой пенсии, — рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Второй законопроект, выдвинутый Минтрудом, предполагает учитывать все периоды декрета в страховом стаже. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Героям Труда на данный момент положены ежемесячные выплаты в размере 31,9 тыс. рублей. Они ежегодно индексируются 1 апреля пропорционально росту социальной пенсии.

В страховой стаж кроме периодов работы включают так называемые «нестраховые периоды», в том числе — время ухода за ребенком до полутора лет. При этом в настоящее время существует ограничение: в стаж может быть засчитан уход не более чем на протяжении 6 лет суммарно, что позволяет учитывать уход лишь за 4 детьми.

«Предложения закономерны»

Обе идеи являются актуальными, выразила свое мнение в разговоре с «Реальным временем» руководитель центра защиты материнства «Умиление» Элина Белянкина.



— Данные меры направлены на поддержку многодетных и студенческих семей или одиноких студенток, с которыми мы нередко имеем дело. У нас были неоднократные случаи, когда студентка сохраняла ребенка даже без мужчины и могла рассчитывать только на себя. Конечно, необходимость в выплатах давно назрела. Эти вопросы давно назрели. Они давно на повестке, поэтому эти предложения закономерны, — рассказала она.

Спикер добавила, что нередко причиной аборта становится как раз трудное финансовое положение:

— К нам часто обращались студентки, которые хотели сделать аборт, иногда уже на позднем сроке. Среди мотивов были: отсутствие работы, поддержки. При увеличении пособия девушки чаще будут выбирать роды, потому что поддержка хотя бы в первые несколько месяцев — это самое главное. Женщине нужно восстановиться, а для этого необходимо, чтобы она могла на что-то рассчитывать. Это хорошее подспорье.

Что касается законопроекта о включении всех сроков декрета в страховой стаж, инициатива также окажет положительное влияние на рождаемость. При этом если первая идея направлена на поддержку первой беременности, то вторая — на поддержку последующих родов.

— На самом деле, по линии поддержки материнства есть еще много вопросов. Часто женщинам не хватает поддержки в период родов и после них. В Татарстане не развита помощь в роддомах. Был волонтерский проект на базе 4-го роддома, но его закрыли. Такая поддержка повышает желание завести еще детей. Получая поддержку в этот период, у женщины появляется уверенность и понимание, как справляться с трудностями, — подытожила она.