Казанские таксисты заявили о резком снижении доходов

Заработок водителей упал в среднем на треть, причем во всех крупных городах страны

Фото: коллаж "Реального времени"

Несмотря на высокую инфляцию агрегаторы такси в России не спешат поднимать цену за поездку, избегая внимания ФАС. Однако это вызывает протесты самих водителей, чьи заработки значительно сократились. «Всеобщее повышение цен опережает рост тарифов в такси. Получается, мы просто беднеем», прокомментировал «Реальному времени» ситуацию на рынке казанский таксист, один из активистов местного профессионального сообщества Евгений Титов. По его словам, ситуацию может исправить только жесткое регулирование рынка.

«Не будь муковозом — сойди с линии!»

По России прокатилась волна забастовок: таксисты Москвы, Екатеринбурга и еще ряда городов вышли на протесты, заявляя о снижении своих доходов. С призывом поддержать акцию организаторы обратились и к коллегам в Казани, но здесь желающих бастовать почти не нашлось или их было так мало, что водители не заметили таких в своих рядах. Об этом «Реальному времени» рассказали несколько активистов профессионального сообщества.

Впрочем, существенное снижение доходов казанские таксисты подтвердили. В среднем заработок упал на 30%, подсчитали они. Как и в других мегаполисах водители популярных сервисов недовольны увеличением комиссий агрегаторов, которая доходит до 30—50%, что делает работу практически нерентабельной. Недовольство вызвало и отключение ряда функций, таких как «Повышенный спрос», которая позволяла зарабатывать больше в часы пик.

Снижение доходов казанские таксисты подтвердили. В среднем заработок упал на 30%, подсчитали они. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Цены растут на машины (30—40%), запчасти (60—70%), аренду (~20%), топливо (~20%), продукты и одежду (до бесконечности). И только такси, по мнению экспертов, не должно дорожать, выполняя социальную миссию», — пишут авторы листовок, разлетевшихся по чатам и группам таксистов.

По их словам, прошедший год был сложным для водителей, в то время как «Яша» («Яндекс») всячески помогал пассажирам, снижая ценники, вводя новые опции «Везет» и «Попутчики». При этом «базовые тарифы не покрывают расходов на машину (аренда или покупка, заправка и ремонт)», а «малейший кэф (повышающий коэффициент к стандартному тарифу в периоды повышенного спроса) вызывает панику» среди пассажиров в соцсетях.

«Нужно начинать действовать», — заявили в конце обращения авторы и призвали таксистов не выходить вечером одного из январских дней на работу: «Не будь муковозом — сойди с линии». На сленге работников такси «муковозами» называют водителей, которые берут все заказы подряд, включая неудобные и слишком дешевые, чем предают интересы коллег по цеху.

Расходы выросли, а доходы упали на треть

Водители такси требуют от агрегаторов улучшить условия труда и повысить тарифы для пассажиров. Однако компании опасаются поднимать цены поездок, не желая привлекать внимание антимонопольной службы. В результате заработки таксистов падают.

— Да, средний заработок за месяц упал, но я все-таки стараюсь удерживать его на уровне прежнего, потому что приходится. Все говорят, что доходы упали, но дело не в этом. Всеобщее повышение цен опережает рост тарифов в такси. Получается, что мы просто беднеем. То есть расходы выросли на все, а доходы не увеличиваются, — сообщил в беседе с «Реальным временем» казанский таксист, бывший член профсоюза Евгений Титов.

Еще одна причина сокращения доходов — сезонный фактор. Ежегодно период после новогодних праздников и вплоть до майских таксисты называют мертвым сезоном из-за снижения спроса на поездки. «Зимой все водители чувствуют спад доходов и начинается паника. Никто никогда не говорит о забастовках летом или осенью, когда сезон», — пояснил таксист.

— Наверное, на 30% упали доходы. Для нас это существенно, цены на все поднялись. Я не говорю о простых затратах — только то, что связано с профессиональной деятельностью. Запчасти очень сильно подорожали, аренда у людей выросла. И потом у нас основная масса в самозанятые ушла. Получается, мы почти 20% «Яндексу» отдаем, плюс еще таксопарку, и еще налог — вот и считайте. Даже с расходной части платим, то есть двойной налог получается, — посетовала жительница Казани Луиза Бадреева, победитель конкурса «Лучший водитель такси в России».

— Если раньше прибыль была в среднем 700 рублей в час, сейчас намного меньше, потому что нужно заплатить сборы «Яндекса», налог самозанятого, а если через парк работаешь — еще парковые сборы. Хорошо, если машина своя, если нет — еще и за аренду от 2 до 3 тысяч рублей в день надо отдавать. В принципе 10 тысяч рублей за день, если работать по 14 часов в сутки, заработать можно, но из этого надо вычесть 3 тысячи за бензин, 2 тысячи — за амортизацию и другие расходы для машины, — добавил еще один казанец и водитель такси Артем.

Рынок изменит высылка мигрантов?

Пока одни таксисты требуют поднять тарифы, другие полагают, что на ситуацию можно повлиять другим способом. Отчасти поэтому многие из них решили не поддерживать бастующих коллег.

— Я больше надеюсь на указ раиса Татарстана, который должен заработать в 2025 году. По-моему, дается три месяца, чтобы люди без гражданства России не работали в сфере такси в Татарстане. Это, по крайней мере, уберет ненужных на дороге таксистов. Здесь проблема комплексная. Никто не контролирует рынок, не проверяет тех, кто работает в такси, соблюдают ли они новый закон. Сегодня в такси работает абсолютно любой человек, кто захочет. Если регулировать рынок правильно, водители обелятся, и тарифы поднимутся сами собой, «Яндексу» придется их поднять, — считает Титов.

По их словам, прошедший год был сложным для водителей, в то время как «Яша» («Яндекс») всячески помогал пассажирам, снижая ценники, вводя новые опции. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас, по его словам, этого не происходит, поскольку агрегаторам «это не выгодно, они очень жадные, им не надо, чтобы водители много зарабатывали — только, чтобы пассажиры уехали». В этой системе страдают именно водители такси, и ее надо изменить, убежден он: «Это мы приносим деньги «Яндексу», а не пассажиры. Потому что мы платим ему комиссию, и по факту мы его клиентами считаемся. Но, судя по их логике, клиенты — это пассажиры и выстроено только для них. А таксист? Ну сломается у него машина — придет новый».

— Действующий тариф рассчитан на то, что мы, водители, не соблюдая закон о такси в полной мере, экономим на каких-то статьях расходов. Если начнется полный контроль: медкомиссия, техосмотр, путевые листы и так далее — это создаст целые структуры, соответственно водитель уже обязан будет нести эти дополнительные расходы. Как только это произойдет, водители будут платить по полной плюс драконовскую комиссию «Яндекса». Тогда либо не останется водителей, либо агрегаторам придется повышать тарифы, чтобы привлекать водителей в эту сферу, — убежден таксист.

Отдавая себе отчет в том, что покупательная способность снизилась из-за высокой инфляции, участники рынка называют вынужденной мерой необходимость поднять расценки и в такси. В противном случае, таксисты будут вынуждены искать другие более рентабельные заработки, а качество сервиса пострадает.

— Если сравнивать с прошлым годом, тогда нас, Татарстан, закидало снегом и увеличились коэффициенты. Вообще мы, таксисты, в основном выживаем за счет повышенных тарифов. Если мы будем катать по обычным тарифам «Яндекса», мы будем уходить в минус, даже не в ноль. Мы даже не сможем покрыть наши расходы. Как пассажир вы понимаете, что бывают периоды, когда ваш заказ за 200 рублей в часы пик до 600 рублей доходит. Получается, одно другим перекрывается, и за счет этого мы живем, — пояснила Луиза Бадреева.

«Вообще мы, таксисты, выживаем за счет повышенных тарифов. Если будем катать по обычным, будем уходить в минус, даже не в ноль». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако, сейчас, по ее словам, «Яндекс» начал очень сильно урезать нам эти коэффициенты». Таксистам объясняют это тем, что в районе, где был сделан заказ, слишком большое количество машин. «Но водители говорят, что их блокируют: у кого-то разрешения нет, у кого-то еще что-то. Поэтому как-то не вяжется», — сомневается таксист.

В то же время казанские водители такси в большинстве своем не верят в эффективность забастовок, а кто-то просто не может себе позволить не выйти на линию. «Яндекс» вряд ли пойдет навстречу. Небольшая группа людей, кто на своих машинах, наверное, может не выйти на линию. Но люди, кто на аренде, не будут поддерживать такие акции. Я обычно стараюсь помочь коллегам. Каждый раз надеешься: может в этот раз все получится, но этого не происходит», — сетует Луиза.

«Реальное время» также обратилось в «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать заявления таксистов о снижении заработков, а также ответить на вопрос: планирует ли компания сменить тарифную политику или предпринять меры, направленные на повышение доходов водителей такси?

— Сервис работает штатно. Мы заранее проинформируем об изменениях в тарифной политике, когда и если они будут, — ограничились лаконичным ответом в пресс-службе «Яндекс Go».