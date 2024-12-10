В Татарстане могут запретить мигрантам работать таксистами, ветеринарами и бухгалтерами

Фото: Мария Зверева

В 2025 году в Татарстане может быть введен запрет для хозяйствующих субъектов на привлечение иностранных граждан к работе в определенных сферах. Проект указа, разработанный под руководством раиса республики Рустама Минниханова, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.



Согласно документу, ограничения коснутся таких областей, как такси, финансовые услуги, бухгалтерия и ветеринария. Полный список включает также перевозку опасных грузов, охранные службы, организацию азартных игр и проведение лотерей, а также услуги по ремонту бытовой техники и компьютеров.

Хозяйственным организациям будет предоставлено три месяца для адаптации и сокращения численности иностранных работников. Изначально обсуждалось 18 сфер, включая общепит и гостиничный бизнес, но список был сокращен.

Ранее в этом месяце Минниханов подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов. Это связано с ожидаемым ростом зарплат иностранных специалистов, которые в следующем году могут превысить 52 тыс. рублей в месяц.



Анастасия Фартыгина