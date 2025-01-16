Рамиля Саубанова: «Аудитория США с восторгом принимает татарскую музыку»

Уроженка Нижнекамска гастролирует по США, исполняя произведения Яхина и Жиганова

В программе Рамили Саубановой — Яхин, Яруллин, Жиганов, Монасыпов и народные татарские песни.. Фото: предоставлено Рамилей Саубановой

Рамиля Саубанова к 30 годам стала лауреатом международных конкурсов, в том числе World Vision Music International Competition. Получила президентскую стипендию Татарстана, выступала в качестве солистки Санкт–Петербургского Дома музыки. В прошлом году она дала несколько концертов в США, исполнив произведения татарских композиторов и народные песни, а в этом готовит первый сольный альбом с музыкой Латчфорда, Крожера, Метнера и Брамса.

«Этот путь был далеко не простым»

— Рамиля, где вы учились в Казани?

— Мое образование — одна из самых значимых и вдохновляющих частей моей жизни, которой я искренне горжусь. На протяжении 21 года я обучалась, включая получение профессионального музыкального образования, в ведущих учебных заведениях. Мое образовательное путешествие началось в гимназии №30 с музыкально-эстетическим уклоном в моем родном Нижнекамске. Эта школа функционировала по типу специализированной музыкальной школы-интерната Казани, где я продолжила обучение с 15 лет.

Далее я поступила в Казанскую государственную консерваторию имени Назиба Жиганова, где на протяжении пяти лет занималась углубленным изучением своей профессии.

— Затем вы уехали учиться в США?

— Моя образовательная траектория привела меня в магистратуру одной из старейших и наиболее престижных консерваторий Америки — Консерватория Пибоди, Университет Джона Хопкинса.

Этот путь был далеко не простым: он потребовал огромной самоотдачи, дисциплины и выдержки. Но именно этот мощный образовательный опыт, переплетенный с уроками жизни и профессиональными вызовами, помог мне стать тем музыкантом и человеком, которым я являюсь сегодня.

На концерте. предоставлено Рамилей Саубановой

«Особенно ценно для меня было взаимодействие с Ренатом Еникеевым»

— Как вы заинтересовались татарской музыкой?

— Благодаря моей семье и педагогам, я с детства росла в атмосфере глубокого уважения к татарской культуре и музыке — будь то музыка народная, популярная или классическая. С самых ранних лет в моем репертуаре неизменно присутствовали произведения татарских классических композиторов.

Особенно ценно для меня было взаимодействие с Ренатом Еникеевым, от которого я получила теплые отзывы о своей интерпретации его произведений. Также мне выпала честь исполнить концерт Рустема Яхина с Большим духовым оркестром в Государственном Большом концертном зале в Казани. Его музыка всегда была для меня невероятно близка и понятна. Я с радостью исполняю его произведения, делюсь нотами и рассказываю о нем, а также о других выдающихся татарских композиторах. Для меня важно сохранять и продвигать наше богатое музыкальное наследие, которое является неотъемлемой частью моей жизни и творчества.

— Как получилось организовать серию концертов татарской классической и современной музыки в США?

— Во время учебы в Америке у меня родилась идея проекта, направленного на знакомство многонациональной аудитории с татарской классической музыкой. Вдохновение и поддержку этому замыслу дала награда-стипендия от инаугурационного Северо-Американского татарского саммита в 2023 году.

Я создала музыкальный спектакль, где татарская классическая фортепианная и камерная музыка переплетается с элементами сказки, основанной на татарских легендах и сказаниях, включая таких персонажей, как Батыр, Сююмбике и Шурале. Последний, кстати, любимчик аудитории! Музыкальная часть включает произведения Рустема Яхина, Назиба Жиганова, Фарида Яруллина, Алмаза Монасыпова и народные татарские песни. Спектакль дополнялся визуальными эффектами, информацией о композиторах, народных песнях и представлением изделий татарского искусства.

В российском посольстве. предоставлено Рамилей Саубановой

В планах — создание фильма

С этой программой я гастролировала по Америке, включая выступления в штатах Калифорнии, Мэриленда, Нью-Йорка и в российском посольстве в Вашингтоне. Проект получил прекрасные отзывы, что привело к сотрудничеству с консерваторией Пибоди. Мы создали фильм, основанный на этом музыкальном спектакле. Выход фильма-спектакля запланирован на этот год, и сам факт интереса к моему проекту такого престижного учебного заведения говорит о его значимости.

— Как реагировала аудитория?

— Аудитория с восторгом принимает татарскую музыку, проявляя искренний интерес к новой для себя культуре и задавая вопросы о Татарстане — республике, о которой многие никогда не слышали. Я очень радуюсь, что у меня есть возможность активно развивать этот большой проект, и меня вдохновляет, что, по сути, я являюсь единственным пианистом в США, представляющим это направление в таком формате.

Я вижу свою миссию в том, чтобы делиться богатым наследием татарской культуры, вдохновлять и просвещать через музыку. Проект татарской классической музыки не только раскрывает творчество татарских композиторов, но и оставляет неизгладимый след в сердцах слушателей, пробуждая интерес к национальной самобытности и культурному разнообразию.