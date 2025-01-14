Рустам Минниханов: «Вы показали командный дух. Всем аплодисменты!»

В казанском Кремле чествовали женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс», который стал обладателем Кубка России по волейболу 2024 года

Улыбки не сходили с лиц . Фото: Динар Фатыхов

Победа волейболисток «Динамо-Ак Барс» в Кубке России над питерской «Ленинградкой» стала последней победой татарстанского спорта в прошедшем 2024 году. И именно с нее началась череда чествований в казанском Кремле лучших из лучших в своих дисциплинах. Подробнее — в материале «Реального времени».

Асгат Сафаров: «Красавицы!»

Сильные люди не меняют своих планов, несмотря на обстоятельства. Даже тревожные новости, предварявшие казанское утро старого Нового года, не помешали раису Татарстана Рустаму Минниханову приехать на запланированное чествование полноценных чемпионок прошлого сезона, волейболисток «Динамо-Ак Барс». Ведь прошлый сезон принес сразу три победы — в чемпионате страны, Кубке и Суперкубке России. Сами спортсменки блистали нарядами и прическами.

— Красавицы, — не только в качестве комплимента выразился один из главных болельщиков волейболисток Асгат Сафаров, а просто констатировал очевидный факт. Эмоции были абсолютно не наигранными — на самом деле Асгат Ахметович душой переживает за одно из своих «динамовских» детищ, лично болея на играх команды. Девушки в ответ улыбались во все 500 зубов — суммарно, если учитывать, что на чествование пришли практически все полтора десятка игроков основного состава.

Председатель Госсовета Татарстана, президент Федерации волейбола республики Фарид Мухаметшин и первый заместитель министра спорта Халил Шайхутдинов в плане эмоций выглядели сдержаннее, держась вместе. Возможно, обсуждали актуальные события, как, например, озвученное решение главного тренера казанской команды Зорана Терзича возглавить еще и сборную Сербии. А может, вспоминали, как подобрали и обогрели женскую волейбольную команду, которая на старте своей более чем 20-летней истории два раза находилась на краю финансовой пропасти. Это были нулевые годы, когда было тяжеловато, а потом еще и произошел вылет из Суперлиги. Побед дождались только когда в Казань переехали Екатерина Гамова и Ко во главе с наставником Ришатом Гилязутдиновым.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Побеждали в финале, как Алекно в Лондоне

В финале Кубка России, который проходил 29 декабря в Казани, было все, как мы любим. Наши красавицы отыгрывались с 0:2, уступив стартовые сеты со счетом 23:25, 22:25. На это делали упор и ВИП-спикеры Рустам Минниханов и Фарид Мухаметшин, причем последний настаивал, что «именно с этого момента казанская команда стала показывать свою лучшую игру».

Напомнил об этом обстоятельстве и раис Татарстана, начавший свое выступление с того, что поздравил с очередной победой, и конкретизировал: «Вы показали яркую, бескомпромиссную игру, продемонстрировали командный дух и стремление к победе, характер. Всем аплодисменты!» В это время Фарид Хайруллович и Асгат Ахметович обменялись парой фраз, вспоминая, что отыгрываться в финале с 0:2 — это такая фишка, которую с 2012 года подарил любителям волейбола экс-наставник Казани Владимир Алекно. Уже с третьего сета доминиканка Гайла Гонсалес своими подачами внесла смятение в стан «Ленинградки», которую добили успешные действия самой молодой в казанской команде, 17-летней Камиллы Ребровой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правда, казанский финал у женщин оказался куда менее драматичным, чем победа подопечных Алекно на Олимпиаде в Лондоне — 25:13. После уверенной победы в четвертом сете — 25:17, болельщикам «Динамо-Ак Барс» снова довелось поволноваться, когда на тай-брейке они поначалу уступали — 6:9. Но очередной рывок быстро поменял цифры на табло на 11:9, и это преимущество сохранилось до конца поединка — 15:13. Победа перед Новым годом пополнила клубный музей очередным кубком.

— Успешный год, — подвел итоги 2024-го наставник спортсменок Зоран Терзич. — Одни победы. Связаны они были не с тем, что у нас есть какой-то суперигрок, а с тем, что у нас хорошая команда.

И хороший тренер — сербский наставник не просто произносил свой спич на русском, но и шутил на нем, что демонстрирует глубокое проникновение в местную культуру, и не только языковую. Помимо того, он охарактеризовал клубную структуру клуба как одну из лучших в мире, поставив ее в один ряд с турецким «Вакифбанком».

Зоран Терзич: «Надо срочно проигрывать один матч!»

Не стал Терзич терзать собравшихся журналистов и ответом на вопрос о его дальнейших планах, поскольку сейчас он будет совмещать работу в казанском клубе и сборной Сербии. Во-первых, он напомнил, что уже не первый раз становится совместителем, во-вторых, поделился тем, что за последние 20 лет тренерской работы ночевал в родном доме, в Белграде, всего порядка 100 раз. Спать в Белграде рановато, перефразируем мы слова известной советской песни, есть у нас на площадке дела.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Например, возвращение в график чемпионата страны, когда уже 18 января волейболисткам предстоит сыграть с Челябинском, на фоне того, что команда столицы Татарстана лидирует, опережая ближайших преследовательниц на 9 очков. Это результат беспроигрышной серии в 18 матчах. С одной стороны, есть опасения, что все серии рано или поздно заканчиваются, и лучше их заканчивать раньше, во время регулярного чемпионата, чтобы затем начинать новые, выигрывая с их помощью трофеи. Терзич, улыбнувшись, отреагировал на вопрос о победной серии.

— Надо срочно проигрывать один матч! На 50 процентов я шучу, а на 50 — нет. Для команды такая серия — это хорошо, игроки уверены в себе. Но когда было 0:2 с «Ленинградкой» в финале Кубка, они начали немножко нервничать и думать: «Как так? Почему это происходит?» На самом деле, неважно, сколько побед подряд, надо всегда играть в свою лучшую игру, а там уж какой будет результат.

Между тем диспозиция в чемпионате России такова, что в лидерах Казань и Калининград. На третьем месте наши соперницы по кубковому финалу, «Ленинградка». И у них своя серия, беспроигрышная, которую местная команда начала еще с чемпионатов СССР, а теперь делит с коллегами из мужской команды. Что ленинградский «Автомобилист» в чемпионатах СССР, что питерские команды, включая нынешний «Зенит», никак не могут ничего выиграть. Просто наваждение какое-то. Что любопытно, в Питере сейчас откровенная ставка на белорусов, и они закрывают позиции легионеров как в мужской, так и в женской командах. На четвертом месте в чемпионате идет одинцовское «Заречье», которое казанская команда обыграла на стадии четвертьфинала Кубка страны. И лишь на пятом-шестом местах недавние фавориты российского женского волейбола — московские «Динамо» и «Уралочка».

Судя по логике событий, именно на Челябинск казанские спортсменки и выйдут в четвертьфинале, поэтому цинично, но логично было бы им и уступить и после них начинать новую победную серию, но, с другой стороны: зачем лишать себя победных эмоций?

1 / 21 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов