Айрат Фаррахов о рейтинговании клиник: «Коррупционные риски налицо»

В России частным клиникам начнут присуждать звезды

Фото: Руслан Ишмухаметов

«Сегодня это и так является главными требованиями для ведения медицинской частной деятельности», — прокомментировал идею создать методику оценки частных клиник депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов в разговоре с «Реальным временем». Соответствующее поручение озвучили на круглом столе Комитета Совфеда. Речь идет о рейтинге, аналогичном тому, что сейчас действует в отношении гостиниц. Подробнее о преимуществах и недостатках инициативы — в материале «Реального времени».

Рост жалоб граждан на частные клиники

В конце прошлого года в ходе заседания Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Роспотребнадзору, Росздравнадзору и ОПИ поручили создать методику оценки частных клиник. Инициатива связана с ростом жалоб россиян на организации, сообщают «Известия».

Так, в России за 9 месяцев 2024 года количество жалоб возросло на 15,5% — до 13,8 тыс. Чаще всего они касались работы медперсонала.

Уточняется, что за третий квартал 2024 года Росздравнадзор провел 1,4 тыс. проверок, 12% из них — у частников. Практически каждая из них (93%) показала, что негосударственные клиники нарушают обязательные требования. Это допускают девять из десяти медицинских организаций, сказано в документе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Методика оценки частных клиник станет рейтингом, аналогичный используется при оценке деятельности отелей. Это могут быть как звезды, так и буквенные значения — А, В, С или другие ориентиры.

— Сейчас надзорные органы ограничены в своих действиях: например, из-за моратория на проверки регуляторы не могут наказывать нарушителей. Поэтому важно создать систему поощрения для клиник, которые не нарушают правил. Для корректной оценки нужна методика, которую мы сейчас и разрабатываем. В основе будет оценка соблюдения обязательных требований: наличие лицензии, раскрытие обязательной информации для потребителей, а также анализ показателей деятельности медицинского учреждения — это оборот, штатная численность и так далее, — рассказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

«Нельзя заменять обычные рыночные механизмы»

Идея ввести оценку частных клиник является малоперспективной, выразил свое мнение в разговоре с «Реальным временем» депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов:



— Все, что предлагается включить в критерии оценки, является обязательным лицензионным требованием. Во-первых, ведение деятельности без лицензии — это уголовная ответственность, таких клиник нет. Во-вторых, везде есть уголок потребителя, где демонстрируется лицензия, всегда есть интернет-сайты, на которых отражаются все специалисты, открыты отзывы и так далее. Сегодня все это является главными требованиями для ведения медицинской частной деятельности.

Фаррахов также высказался о росте жалоб на частные клиники. По его словам, в государственных учреждениях ситуация не лучше. Что касается защиты прав потребителей, то нововведение ситуации не изменит — «закон и так всегда на стороне пациента».

— Все клиники и так получают лицензии. Соответственно, если государство выдало лицензию на медицинскую помощь, не приостановило документ и т. д., то как ранжировать клиники по звездам и буквенным значениям? По наличию специалистов более высокого уровня? По наличию оборудования? Кто и как это будет оценивать? — вопрошал депутат. — В общем, тут огромное количество вопросов.

Кроме того, идея чревата и коррупционными преступлениями — «риски здесь налицо».



— На мой взгляд, нельзя заменять обычные рыночные механизмы — это конкуренция, открытость и молва людей. Молва людей приводит в хорошие клиники. Присваивать звезды… У нас часто бывают случаи, когда люди не достойны этих звезд. На мой взгляд, получится очередная дискредитация идеи, — выразил опасения Фаррахов.

«Госорганы и так могут наказать бизнес»

Согласился с тем, что идея неоднозначна, и другой эксперт «Реального времени» — генеральный директор «Клиники Нуриевых» Ильяс Нуриев. По его словам, необходимо, чтобы оценки частным клиникам ставили не государственные органы, а профессиональные ассоциации.

— Инициаторами и непосредственными судьями, распределяющими оценки и рейтинги, выступают надзорные государственные органы. Соответственно, оценивать клиники будут по тем параметрам, которые приняты в этих учреждениях. Это несколько отрывает их от действительности, — считает он. — Клиника может иметь хорошие финансовые поступления, не иметь нареканий от контролирующих органов, хорошие отзывы пациентов в соцсетях, но говорить о том, что она лучшая, нельзя.

Еще одним аргументом в пользу участия общественных организаций в выставлении оценок является то, что в вопросах здоровья важно и мнение пациентов. Однако они не обладают необходимыми знаниями, продолжил собеседник «Реального времени». Зато нужные навыки есть у профессиональных сообществ.

— Сама по себе идея неплохая, но реализовывать ее должны не государственные, тем более не надзорные органы. Они и так могут наказать бизнес, — привел еще один аргумент Нуриев. — Этим должны заниматься именно ассоциации профессиональных сообществ — у нас такие есть. Кто, кроме нас, частников, может по-настоящему оценить своих коллег и присвоить нужное количество звезд? Кстати, Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса нашей республики могла бы участвовать в этом проекте.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Директор клиники также выразил мнение, аналогичное точке зрения Фаррахова: критерии, которые хотят учитывать для оценки качества медицинских организаций, и так находятся в открытом доступе. Необходимо обратить внимание и на другие факторы:

выполнение клинических рекомендаций, протоколов лечения, отраслевых стандартов, которыми руководствуются все медицинские организации;

сервисные показатели;

дополнительные обязательства, которые взяла на себя частная клиника;

скорость и качество устранения выявленных отклонений;

отзывы пациентов, пациентских сообществ и сарафанное радио.

— При этом, когда пациент недоволен клиникой, не факт, что он напишет негативный отзыв. Так и наоборот, негативный отзыв зачастую не отражает истинную картину. Нужно учитывать сарафанное радио, оно все-таки регулирует поток пациентов. К тому же часто официальная статистика не покажет фактический уровень клиники. Здесь очень много субъективности, — уверен эксперт.