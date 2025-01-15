Казанский этап Кубка России соберет самых титулованных лыжников

Турнир стартует в этот четверг в поселке Мирный на новой лыжной базе

Казань снова примет лыжные гонки . Фото: Максим Платонов

Завтра, 16 января, в казанском поселке Мирный стартует пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Женщины выйдут на 10-километровую, а мужчины — на 15-километровую дистанцию свободным стилем. В последующие дни намечены спринты, а также мужской и женский скиатлон 10 + 10 километров. Подробнее о главных участниках соревнований и готовности города принять эти старты — в превью «Реального времени».

«У нас очень тесные, дружеские отношения»

«Для настоящих поклонников лыж — это вид спорта навсегда», убежден министр спорта Владимир Леонов, который именно стартами в этом виде спорта анонсировал главные спортивные мероприятия в Татарстане в 2025 году. Он уточнил, что лыжный комплекс в Мирном один из лучших комплексов с точки зрения трассы, а после строительства отеля здесь можно будет проводить учебно-тренировочные сборы:

— Нам очень повезло с президентом республиканской федерации Ильшатом Шаеховичем Фардиевым и его командой, которая ведет работу на протяжении долгих лет. Если я провел в министерском кресле 10 лет, то у Ильшата Шаеховича этот временной отрезок еще больше.

«На полгода», — уточнил Фардиев. Но на самом деле срок его президентства берет отсчет с 15 января 2011 года, так что сегодня, за день до старта этапа Кубка, он может отметить 14-летие своего руководства в федерации.

— Помимо того, у нас очень тесные, партнерские и дружеские отношения с руководством федерации лыжных гонок России, с ее президентом Еленой Валерьевной Вяльбе, которая достаточно часто гостит в Татарстане, располагающем тремя отличными лыжными спорткомплексами: в Мирном, в Зеленодольске на базе «Маяк», а также в Заинске комплекс «Ялта-Зай», — сообщил Леонов.

Фардиев добавил, что ранее лыжники мечтали о том, чтобы во внутренних соревнованиях принимали участие сборники, которые во время внутренних стартов участвовали в международных соревнованиях. Сейчас же мы, наконец, наблюдаем самые жаркие битвы на национальных стартах.

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе частый гость в Татарстане. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Мирном соберутся звезды лыжных гонок

В отсутствии международного сезона российские спортсмены пропустили две зимние Универсиады, чемпионат мира 2023 года и не поедут в норвежский Тронхейм на предстоящий ЧМ по лыжным видам спорта. Зато на стартах в Казани любители лыж смогут наблюдать весь цвет, всех лидеров воочию. Ранее сильнейшие из них были задействованы на этапах Кубка мира, второй эшелон — на этапах Кубка Восточной Европы, молодежных и юниорских чемпионатах мира. Сейчас все они соберутся в Мирном.

После казанских стартов участники Кубка России будут выступать еще в Ижевске (25—26 января), Сыктывкаре (16—17 марта) и Кировске (29 марта — 6 апреля). Победителей будут определять по количеству очков набранных на этих соревнованиях.

Кстати, Казань и Сыктывкар стоят в календарном плане и как хозяева основной части чемпионата России по лыжным гонкам. В Казани с 1 по 9 марта пройдет основная часть турнира, в Сыктывкаре, после этапа Кубка России, лыжники будут стартовать на двух дистанциях масс-старта на 30 км (женщины) и 50 км (мужчины) классическим стилем. В это же время в татарстанской столице должен пройти старт традиционного Казанского лыжного марафона (15 марта).

В нынешнем сезоне пройдут гонки сразу двух чемпионатов России. Это связано с тем, что на чемпионате России, который проходил прошлой весной в Архангельской области, из-за трагических событий в «Крокусе» не состоялись коньковые марафоны. Но их не отменили, а перенесли на нынешний сезон. Поэтому пришлось внести изменения в программу Кубка России в Кирово-Чепецке — марафонские гонки прошлого сезона прошли именно там. В Казани, где пройдет основная программа ЧР-2025, нет двух полноценных петель для проведения марафона, поэтому классические марафоны перенесены в Сыктывкар.

Что касается перенесенных гонок — в мужском полтиннике солировали лыжники Татарстана, когда победил Сергей Ардашев, а вторым финишировал Александр Большунов, отставший от чемпиона на 0,7 секунды.

Ждем снежной погоды перед Кубком. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«У нас нет конфликтных ситуаций при переходах»

— Мы готовились к принятию этапа Кубка страны и чемпионата страны в целом, были готовы принять еще один этап Кубка, задействовав ту же трассу в «Ялта-Зай», — заявил Ильшат Фардиев. — Это же праздник для наших любителей лыжных гонок. Я помню, в прошлом году перед этапом Кубка страны, возник вопрос о кормежке болельщиков, и были разговоры, как это делать: платно — бесплатно. Я спрашиваю: сколько вы планируете собрать средств? 60 тысяч рублей? Я готов заплатить 120 тысяч, пусть поедят и вкусно, и бесплатно. Их надо уважить за то, что приходят в зимний морозец, болеют на трассе, а там же рядом Волга, температура ниже, чем в центре города. Надо отдать им дань уважения.

Президент Федерации лыжных гонок РТ вспомнил: когда в Кировске команда взяла первый общекомандный Кубок страны, она обошла конкурентов всего на семь очков. Эту победу он поставил в заслугу старожилам спорта: Андрею Ларькову и Артему Николаеву, сестрам Алие и Лилии Иксановым и Диляре Сабирзяновой. «Тогда у нас команда была численностью порядка 30 человек, не более. Сейчас команда — более 70 человек, и это 30 процентов от общего состава сборной страны. Где-то мы увеличили состав за счет приглашения в команду представителей других регионов. Не надо этого стесняться, поскольку спортсмены имеют право на переход из одного региона в другой. Это не так просто, но у нас нет конфликтных ситуаций при подобных переходах, потому что в любом случае они все продолжают оставаться спортсменами нашей страны», — пояснил он.

Зрители на лыжных гонках всегда в приоритете. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Подобных примеров было много еще в советском спорте. Лыжник Федор Симашев из Елабуги становился олимпийским чемпионом как московский динамовец, а олимпийский чемпион по биатлону Ринат Сафин выиграл, будучи ленинградским динамовцем. До этого он занимался лыжами в родном Зеленодольском районе. Олимпийскую чемпионку Ольгу Данилову подготовил Радиф Сафин, а один из основателей Красногорской лыжни Иван Утробин — уроженец Тукаевского района. Поэтому, приглашая вышеназванных Ардашева и Большунова, либо Наталью Терентьеву (Непряеву) или Веронику Степанову, республика не только поддерживает лыжников, по каким-либо причинам оставшихся без места в команде того или иного региона, но и своего рода «возвращает проценты» за вклад в развитие лыжного спорта советской эпохи.

Более того, татарстанская лыжная команда и сейчас находится в процессе формирования состава, когда одни спортсмены приходят, другие уходят, как, например, Валерий Гонтарь. Будучи воспитанником соседней Мордовии, за наш регион он выступал в сезоне 2019/20 годов, а сейчас перешел в сборную Словении и будет иметь шанс стартовать на февральском чемпионате мира.

