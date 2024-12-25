Пример для молодежи: студенты и нефтепереработчики встретились на конкурсе профмастерства

За первое место боролись опытные и начинающие операторы, слесари и лаборанты

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В Нижнекамске прошел заключительный в этом году конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников АО «ТАИФ-НК». Свои знания и умения продемонстрировали операторы технологических установок, лаборанты химического анализа и слесари по ремонту технологических установок. К слову, последняя компетенция была представлена на конкурсе впервые. О том, кто стал лучшим из лучших среди специалистов, — в материале «Реального времени».

«Праздник рабочих профессий»

Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева встретил участников конкурса «Лучший по профессии», главная цель которого раскрыть профессиональные и личностные качества работников, выявить таланты и помочь в развитии.

— Поздравляю всех с праздником рабочих профессий. Это восьмой по счету конкурс, который мы проводим на нашем предприятии. Вы все профессионалы своего дела, лучшие из лучших на своих производствах. Хочу отметить, что ни один конкурс у нас не обходится без новшеств. В этом году, по просьбе работников, мы ввели новую компетенцию — слесарь по ремонту технологических установок. Желаю всем участникам победы! Помните, что предела совершенству нет. Любой конкурс профмастерства ведет к профессиональному и личностному росту, — поприветствовал участников руководитель группы технического обучения Антон Тухватуллин.

Любой конкурс ведет к профессиональному и личностному росту, отметил руководитель группы технического обучения Антон Тухватуллин. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

После официальной части открытия мероприятия слесари, операторы и лаборанты приступили к испытаниям. Вместе с опытными работниками предприятия вне конкурса эти же задания выполняли студенты колледжа. Особое внимание в этот день было приковано к «новичкам» — слесарям по ремонту технологических установок.



Для слесаря с 19 летним стажем Евгения Бочкарева это первый в жизни конкурс профессионального мастерства. Немного стесняясь журналистов, он рассказал, почему, окончив школу, выбрал именно эту специальность.

Для слесаря с 19 летним стажем Евгения Бочкарева это первый в жизни конкурс профессионального мастерства. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Я люблю механизмы, устройства и все, что с ними связано. Интересно работать руками, что-то вскрыть, посмотреть, починить. Рад, что принимаю участие в этом конкурсе, могу показать свои умения, навыки. Все участники достойны первого места. Со многими коллегами мы пересекаемся на других заводах, приятно с ними пообщаться и обменяться опытом, — поделился Евгений.



Слесарям необходимо было пройти этапы, состоящие из трех модулей. В первом нужно было произвести ремонт запорной арматуры, во втором — отремонтировать центробежный насос, в третьем — изготовить пластину с помощью слесарного инструмента.

Слесарям необходимо было пройти этапы, состоящие из трех модулей. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Все этапы довольно сложные. На ремонт центробежного насоса и изготовление пластины уделяется 60 минут. На ремонт трубопроводной арматуры — 30. Всего участвуют 9 работников из всех трех ремонтных подразделений нашего общества, а также студенты. Победителем станет тот, кто выполнит задания не только быстро и качественно, но и не нарушит требования охраны труда. В нашей профессии не бывает мелочей: от того, как мы выполним свою работу, зависит работоспособность всех технологических установок, — заключил заместитель начальника цеха №13 НПЗ Станислав Артемьев.



Сосредоточенно и скрупулезно выполнять поставленные задачи принялись и студенты колледжа. Второкурсник Кирилл Гришин рассказал, что сегодня профессия слесаря по ремонту технологических установок востребована как никогда. Квалифицированных специалистов, по его мнению, ждут в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях.

Второкурсник Кирилл Гришин рассказал, что сегодня профессия слесаря по ремонту технологических установок востребована как никогда. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Эту профессию я выбрал, потому что мне нравится изучать установки, насосы, арматуры. Нравится рукоделие. Я чувствую, что у меня лежит душа к этой специальности, которая никогда не потеряет своей актуальности. Даже современные установки не смогут заменить настоящего человека, — уверен Кирилл.



«Профессию выбирал сердцем»



Пока слесари по ремонту технологических установок изготавливали пластины и ремонтировали насосы и арматуры, в соседней аудитории соревновались операторы технологических установок. Участникам необходимо было запустить на тренажере ректификационную колонну, перед этим ответив на 20 вопросов в теоретической части.

Пока слесари по ремонту технологических установок изготавливали пластины и ремонтировали насосы и арматуры, в соседней аудитории соревновались операторы технологических установок. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— В настоящий момент проходит практический этап — работа на компьютерных тренажерах. Каждому участнику предоставляются параметры технологического режима. За 30 минут он должен с нулевых параметров запустить колонну, вывести ее на те показатели, которые указаны в задании, — рассказал о нюансах конкурса начальник производственного отдела Ильнур Асадуллин.



Оператор завода бензинов Илья Шумский заявился на конкурс профессионального мастерства с одной целью — повысить разряд с четвертого до пятого. Подчеркивает, что подготовиться к заданиям помогли на предприятии, а дома поддержали родные. Мудрые наставления дал отец Ильи, который работает прибористом с ним в одном цехе.

Оператор завода бензинов Илья Шумский заявился на конкурс профессионального мастерства с одной целью — повысить разряд с четвертого до пятого. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Практические задания я уже прошел, предстоит пуск колонны. Уверен, что трудностей не возникнет, мы каждый день с этим сталкиваемся на работе. Выбрать профессию оператора технологических установок посоветовал мой отец. Сам по себе я человек любопытный. Мне всегда было интересно, как с помощью нефти мы можем ездить на автомобиле, как происходит весь технологический процесс. Это так втянуло меня, что теперь я и есть тот человек, который делает бензин, — с улыбкой сказал Илья.



Студенту колледжа Фаилю Вафину еще только предстоит погрузиться в волшебный мир нефтепереработки. Парень учится на третьем курсе по специальности «Переработка нефти и газа». После окончания колледжа планирует жить и работать в родном городе, а постигать азы профессии — на одном из самых современных нефтеперерабатывающих предприятий России.

Студенту колледжа Фаилю Вафину еще только предстоит погрузиться в волшебный мир нефтепереработки. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Оператор технологических установок — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых специальностей в городе. Участие в конкурсе — это своеобразная проверка того, насколько я готов к будущей профессии. Уверен, что все задуманное осуществится, ведь профессию выбирал сердцем, — рассказал Фаиль.



«Самые старательные и инициативные»



Не менее жаркие баталии развернулись среди участников конкурса в компетенции «Лаборант химического анализа». В течение 2,5 часа девушки демонстрировали знания по определению хлорид-ионов.



— Завод бензинов представляют самые старательные и инициативные лаборанты. Для нас методика по определению хлорид-ионов считается нестандартной. Мы работаем с нефтепродуктами, немного затрагиваем технологические воды предприятия. Необходимость определения хлорид-ионов возникает при анализе различных веществ, природных, питьевых и сточных вод. Тем не менее уверена, что мои девочки справятся с любыми сложными задачами, — подчеркнула Розалия Ямилова, начальник лаборатории ЗБ.

Не менее жаркие баталии развернулись среди участников конкурса в компетенции «Лаборант химического анализа». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Лаборант 4-го разряда Айсылу Газизова — одна из тех инициативных и старательных сотрудниц лаборатории завода бензинов, о которых говорила Розалия Ямилова. В прошлом году на конкурсе профессионального мастерства Айсылу заняла третье место. Одержать победу помешало волнение.



— В том году я намного сильнее волновалась, нежели в этот раз. Для меня тогда все было впервые: обстановка, задания, пристальное внимание экспертов. Сегодня чувствую себя более уверенной. Мы заранее начали готовиться, так как примерно понимали, что нас будет ждать на конкурсе, — поделилась своими эмоциями Айсылу.

В прошлом году на конкурсе профессионального мастерства Айсылу заняла третье место. Одержать победу помешало волнение. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Новый карьерный путь



Как признались организаторы и участники, завершающий 2024 год конкурс пролетел на одном дыхании. Каждый старался выступить на максимуме своих возможностей. Крайне сложно пришлось членам жюри: результаты конкурсантов отличались буквально на десятые доли балла. Несколько часов ушло на то, чтобы определить победителя среди слесарей и лаборантов. Эксперты жарко спорили между собой, отстаивая результат того или иного участника. Тем не менее после продолжительной дискуссии пришло время объявлять имена победителей.



По итогам конкурса «Лучший по профессии» третье место в компетенции «Оператор технологических установок» занял представитель завода бензинов Илья Шумский, вторым стал работник КГПТО Иван Ильин, победу одержал его коллега из КГПТО Рамис Мазитов.

По итогам конкурса «Лучший по профессии» победу одержал Рамис Мазитов с КГПТО. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Честно, было волнительно, не знал, какие будут испытания. Очень рад, что занял первое место. Для меня это очень хороший опыт. И, дай бог, это не последний конкурс, где я буду проявлять свои навыки, таланты и профессиональные качества. Хочу поблагодарить начальника цеха Вячеслава Платоновича Платонова и заместителя начальника цеха Станислава Ивановича Новикова. Спасибо им за подготовку, поддержку, возможность проявить себя. В каких-то этапах немножко потерялся, но, собравшись силами, вырвал эту победу, — не скрывая радости, сказал Рамис Мазитов.



Третье место в компетенции «Лаборант химического анализа» заняла Разиля Халюкова с завода бензинов, второе — представительница НПЗ Гузель Гараева, первое — сотрудница КГПТО Александра Нилова.



— В этот раз была очень сложная методика. Предстоял объемный анализ, очень много посуды использовалось, реактивов, все надо подписать, не забыть. Не ожидала, что займу первое место. Три года подряд не занимали места. По счастливой случайности нам повезло. Вложили все свои знания и опыт, — сразу после церемонии награждения рассказала Александра.

В компетенции «Лаборант химического анализа» первое место заняла сотрудница КГПТО Александра Нилова. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Среди слесарей технологических установок третьим стал работник КГПТО Артем Васильев, вторым — представитель НПЗ Мидхат Шавалиев. Первое место взял герой нашего репортажа, о котором мы рассказывали выше, Евгений Бочкарев с КГПТО. «Неожиданно, но очень приятно», — скромно поделился он успехами.



Конкурс профмастерства стал для участников отличной проверкой навыков, а также стимулом для дальнейшего развития. Помимо дипломов, денежных поощрений, победители и призеры получили главное — бесценный опыт и знания, которые обязательно пригодятся им на новом карьерном пути.