Продукции на треть триллиона рублей и 4 млн тонн зерна: год аграриев Татарстана

Фото: коллаж "Реального времени"

Татарстан продолжает оставаться в пятерке регионов-лидеров по производству продукции сельского хозяйства. По прогнозу Минсельхозпрода РТ, валовой объем по итогам 2024 года вырастет примерно на 10% и достигнет 340 млрд рублей. Из-за сложных погодных условий аграрии чуть недобрали урожай и собрали 3,9 млн тонн зерновых. Но показали рекордный сбор масличных культур, картофеля и — впервые — овощей. Имея в активе 2% сельхозугодий страны, татарстанские работники АПК дают стране 3,5—4% всей отечественной сельхозпродукции. Новые стимулы к росту сулит экспорт сельхозпродукции — татарстанское зерно начали покупать Китай, Иран, ОАЭ и другие страны.

Майские заморозки и летний суховей уничтожили 10% урожая зерновых

Татарстан прочно входит в число основных производителей зерновых и масличных культур Поволжья, отмечают эксперты ФГБУ «Центр Агроаналитики», являющегося оператором ФГИС «Зерно». Если по итогам 2023-го татарстанские аграрии собрали чуть более 3,6 млн тонн зерна, то нынешняя уборочная кампания принесла в закрома республики 3,9 млн тонн.

Как заявил на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Дмитрий Яшин, 10% валового сбора потеряли прямо перед началом уборки зерновых из-за капризов погоды.

Нынешняя уборочная кампания принесла в закрома республики 3,9 млн тонн зерна. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— В посевную кампанию было вовлечено 550 тысяч га под озимые культуры, влагозапасы в слоях почвы значительно превышали норму, — рассказал он. — Но перед началом [уборки] столкнулись с опасными метеорологическими явлениями. Сначала по некоторым муниципалитетам прошли заморозки, а летом разразился суховей, почвенная засуха. В результате к уборке подошли с переувлажнением почвы, из-за чего перед уборкой потеряли 10% валового сбора зерновых, — объяснил он.

— В мае были заморозки, а июль — август оказались штормовыми. Даже комбайны не могли выехать в поле. Это оттянуло уборку на 30 дней, — поделился с «Реальным временем» генеральный директор ГК «Красный Восток» Адель Хайруллин.

В итоге урожай зерновых культур в республике составил 3,9 млн тонн, хотя ежегодным ориентиром остается цифра 4,3 млн тонн зерна, отметил Дмитрий Яшин. В этом году самые большие площади пашни засеяли пять крупных агрохолдингов. Так, «Агросила» охватила посевами 250,3 тысячи га, УК «Август-Агро» — 196,9 тысячи га, ХК «Чистополье» — 196 тысячи га, агрохолдинг «Красный Восток» — 187,2 тысячи га, ХК «Ак Барс» — 175 тысячи га. Общие затраты на посевную составили порядка 40 млрд рублей, включая удобрения и семена, сообщил спикер.

«Идеальной погоды никогда не было — она такая, какая есть»

Перепады в настроениях природы не повод менять цели, уверены в руководстве Минсельхозпрода РТ. «В своих неудачах мы привыкли винить погоду или рынок, но идеальной погоды и рынка еще никогда не было — они такие, какие есть», — отмечал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Задача в 4,3 млн тонн зерновых переносится на уборочную кампанию 2025 года.

Проседание в сборе зерновых агрохолдинги компенсировали за счет масличных и технических культур. По итогам этого года собрано вдвое больше подсолнечника — 818 тысяч тонн, а также кукурузы — около 400 тысяч тонн. При средней урожайности подсолнечника по России в 16,9 ц/га в Татарстане показатель вырос до 24,1 ц/га. Это на 7,3 ц/га больше, чем в 2023 году, отмечают эксперты.

«В своих неудачах мы привыкли винить погоду или рынок, но идеальной погоды и рынка еще никогда не было», — отмечал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению экспертов ФГБУ «Центр Агроаналитики», интерес к подсолнечнику связан с мерами государственной поддержки маслоэкстракционных заводов страны. Переработчики получают субсидию на транспортировку сырья. Основным переработчиком подсолнечника является «Казанский жировой комбинат» (ГК «Нэфис»). Технические культуры, как и зерно 4—5-го класса, используется в качестве кормов в животноводческих и птицеводческих хозяйствах агрохолдингов.

Всего для собственного потребления в республике реализуется около 2,5 млн тонн выращенного зерна, отметили эксперты. Так, около 1 млн тонн перерабатывают мукомольные предприятия и производители круп, входящие в состав вертикально интегрированных агрохолдингов. «Агросила» и ХК «Ак Барс» перерабатывают зерно на предприятиях «Челныхлебопродукт», «Казанская мельница», «Государев амбар».

коллаж "Реального времени"

В плюсе свекла, картофель, овощи

Закупочные цены на зерно в прошлом году не радовали сельчан, из-за чего посевные площади в прошедшем сезоне немного сократились. Но к началу сентября 2024 года внутренние цены выросли на 7,6%. С конца июля к середине августа цены на российскую пшеницу поднялись до 15 400 рублей за тонну (с НДС) и остались на этих уровнях до самого конца месяца.

— Отчасти спасает производство мяса и молока. Сейчас закупочные цены находятся на приемлемом уровне, — сообщил «Реальному времени» Адель Хайруллин. — Цены на молоко адсорбировали негативные элементы, которые были накоплены за 2021—2023 годы. Это не отбивает расходы товаропроизводителей, но, по крайней мере, дает положительное видение на 2025 год.

«Отчасти спасает производство мяса и молока. Сейчас закупочные цены находятся на приемлемом уровне», — сообщил Адель Хайруллин. Реальное время / realnoevremya.ru

Капризная погода положительно сказалась на урожае сахарной свеклы, картофеля и овощей. «Хоть мы потеряли порядка 10% валового сбора урожая, но это время позитивно сказалось на созревании сахарной свеклы, картофеля и других овощей, потому что как раз в этот период у них идет формирование корнеплода», — отметил Дмитрий Яшин.

Высокая урожайность достигнута по свекле, картофелю и (впервые) по овощам, следует из аналитических данных Института конъюнктуры аграрного рынка. Хотя посевная площадь в этом году оказалась меньше площадей прошлого года. По словам замминистра, это связано с упущением сроков сева в весенний период.

142 теплохода с зерном на экспорт

Новые стимулы к росту сулит экспорт сельхозпродукции — татарстанское зерно стали покупать Китай, Иран, ОАЭ и другие страны. «С начала года на экспорт было отгружено продукции на $400 млн», — рассказывал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов на Международном форуме «РОСТКИ» в Казани. По его словам, хорошие перспективы связаны с КНР. «В отношении китайского рынка у нас большие планы — увеличение поставок зерна и продукции переработки», — сообщил он, добавив, что стартовый товарооборот пока небольшой и составляет всего $31 миллион.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В этом году 142 теплохода с зерном отправились в сторону портов Новороссийска и Астрахани с последующей перевалкой в ОАЭ, сообщила директор филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» Татьяна Менликиева. По ее словам, центр проверяет качество зерна на соответствие требованиям зарубежных стран. В настоящее время зерно экспортируется в Саудовскую Аравию, Алжир, Иран, Турцию и страны Африки.

— Согласно российскому регламенту, содержание пестицидов в пшенице — не более 233, а в Китае и странах Евросоюза допускается 500. Конечно, мы должны проверить каждую партию, чтобы принимающая сторона была спокойна, — отметил она.

Параллельно Минсельхозпрод РТ ведет несколько проектов в области переработки сельхозпродукции. Как заявил Марат Зяббаров, в Кукморском районе, который является лидером по надою молока, ведется модернизация молкомбинатов и строится сыродельный завод. В Лаишевском — завершается строительство комплекса по хранению и фасовке овощей, в Бугульминском строится элеватор для хранения зерновых и масличных культур, а в Кайбицком — комбикормовый завод.

Главные события АПК

«Русское поле — 2024» — под таким названием в Казани прошел Всероссийский форум селекционеров и семеноводов. В рамках форума министр сельского хозяйства России Оксана Лут и раис Татарстана Рустам Минниханов открыли агробиотехнопарк Казанского ГАУ. Это площадка для разработки, апробации и тиражирования конкурентоспособных технологий в сельском хозяйстве, проведения полевых исследований и обучения студентов. Также глава Минсельхоза и раис Татарстана осмотрели демонстрационные посевы отечественных сортов подсолнечника и пообщались с селекционерами.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Одна из главных задач российских селекционеров — создание сортов и гибридов, которые нужны сейчас не только Татарстану, но и в целом всей России с учетом меняющегося климата и с учетом задач по росту объема производства, — подчеркнула в своем выступлении глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. — Второе направление — это биотехнологии. Мы уверены, что с учетом всех мер поддержки к 2030 году сможем достичь всех необходимых параметров обеспеченности для Российской Федерации.

«Ак Барс» собирается построить новое предприятие по производству куриного яйца в Апастовском районе республики. Проектная мощность — 655 млн яиц в год. Холдинг планирует вложить в проект 11 млрд рублей, из которых 9 млрд рублей — это средства льготного кредита. В перспективе компания собирается запустить линию по отделению белков от желтков и цех по переработке помета в органические удобрения.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Комос Групп» вложит более 10 млрд рублей в строительство двух филиалов птицефабрики «Вараксино» в Сарапульском районе Удмуртии. Их проектная мощность составит 340 млн и 157 млн яиц в год. Сейчас агрохолдинг разрабатывает проектную документацию, к строительству объектов планируется приступить не позднее первого квартала 2025 года.

«Программа отобрана Министерством сельского хозяйства России для финансирования за счет средств льготного инвестиционного кредита. <...> Правительство региона, в свою очередь, поддержит этот проект инвестициями в инфраструктуру», — сообщили в пресс-службе главы Удмуртской Республики.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Тестовая партия объемом 5,1 тысячи тонн пшеницы была доставлена из Свияжского мультимодального комплекса в порт «Высоцкий» на Балтике. Маршрут по внутренним водным путям разработала управляющая терминалом стивидорная компания «Порт Высоцкий» совместно с Росморречфлотом.

До сих пор пшеницу на экспорт перевозили железнодорожным транспортом. Правда, в 2024 году поставка зерновых по воде в этом направлении была ограничена из-за реконструкции Городецкого гидроузла. После планового завершения работ в 2026 году «Порт Высоцкий» сможет принимать из регионов, которые расположены на Средней и Верхней Волге, до 0,5 млн тонн зерновых в год.