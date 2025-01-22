Дмитрий Патрушев: «Если будет нестабильность на рынке — вплоть до экспортных ограничений»

Вице-премьер РФ предупредил о возможности ограничения экспорта молочной продукции, если цены на нее будут расти

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Главным приоритетом в реализации молочной продукции должен быть внутренний рынок страны, а не сиюминутные выгоды предприятий при экспорте молочной продукции в зарубежные страны. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на открытии XVI съезда Национального союза производителей молока, который в эти минуты стартовал в Москве.

— Важно соблюдать баланс (интересов), не надо гнаться за сиюминутными выгодами, надо следить за спросом в стране. Экспорт — это хорошо, но главное — удовлетворять внутренний спрос по доступным ценам. Это должно стать приоритетом, — сказал он.

При этом Дмитрий Патрушев предупредил о готовности властей применять непопулярные для предприятий меры регулирования, если цены в стране будут расти. «Государство будет вмешиваться в регулирование на внутреннем рынке, если будет нестабильность», — сказал он. В резерве властей — увеличение доли импорта сливочного масла в страну и введение ограничения на экспорт молочной продукции. «Если будет нестабильность — вплоть до таких экспортных ограничений», — сказал.

В прошлом году молочная отрасль получила государственную помощь в 80 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в 2023 году. «Кто-то скажет мало, но молочная отрасль является одной из немногих, кто находится в приоритете», — подчеркнул он.

Луиза Игнатьева