Погрузка удобрений на Куйбышевской железной дороге в Татарстане выросла на 15,2%

Фото: Руслан Ишмухаметов

По итогам 2024 года на станциях Куйбышевской железной дороги в Татарстане было погружено более 957 тысяч тонн химических и минеральных удобрений, что на 15,2% больше, чем в 2023 году.

В декабре 2024 года показатели погрузки удобрений составили 96 тысяч тонн, что на 27,7% превышает показатели декабря прошлого года.

Основными получателями грузов являются северо-западные, южные регионы и Северо-Кавказский федеральный округ России. Ключевыми грузами являются аммиачная селитра и карбамид.

— Позитивная динамика связана с увеличением производительности промышленного комплекса республики и изменением транспортной логистики во внутригосударственном сообщении, — сообщили в пресс-службе.

Отметим, в 2024 году Горьковская железная дорога достигла рекордного показателя, погрузив более 637 тыс. тонн зерна, что на 2% превышает объемы прошлого года.

Рената Валеева