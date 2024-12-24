Рамиль Муллин: «Мы пишем историю»

Глава Нижнекамского муниципального района на встрече с журналистами подвел итоги уходящего года

Фото: предоставлено пресс-службой администрации НМР

В Центре креативных индустрий «База» глава Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин собрал журналистов. Тема встречи — итоги 2024 года. Он выдался непростым, но продуктивным — Нижнекамск занял второе место в республике по объему отгруженных товаров. В развитие инфраструктуры вложено почти 9 млрд рублей. Но не все так радужно. Откровенный разговор о пока еще не решенных проблемах, экологии и изношенности инженерных коммуникаций — в материале «Реального времени».

Прогноз ВТП — 462 млрд

Начал встречу глава района с экскурса в историю и значимости города нефтехимиков для экономики России. Затем плавно перешел к сегодняшним достижениям.

Рамиль Муллин: «Мы стабильно прошли этот год». предоставлено пресс-службой администрации НМР

— Мы стабильно прошли этот год. Экономика работала без сбоев, что позволило в полной мере реализовать запланированные социальные проекты, — отметил Рамиль Муллин. В подтверждение сказанному — цифры: — Объем отгруженной продукции в этом году составляет более 900 миллиардов рублей, это 16% от всей произведенной в Татарстане продукции. Прогнозируемый объем внутреннего территориального продукта — около 462 млрд рублей.

В декабре новый этиленник выпустил первую тонну продукции. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Говоря о главных события в промышленности, глава НМР особо выделил завершение строительства нового олефинового комплекса СИБУРа и запуск новых установок на нефтеперерабатывающем заводе «ТАНЕКО». Не забыл и о строительстве НИОКР-центра АО «ТАИФ-НК». Не менее значимым для развития Нижнекамского промышленного узла и вообще Закамья Рамиль Муллин назвал строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. И то, что новая трасса в обозримом будущем останется для проезда бесплатной.

— Мы сегодня эти заводы открываем, и это история. Мы пишем эту историю. Открытие дороги — тоже история, — подчеркнул он.

С заботой о природе. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Значимыми назвал глава НМР и темпы развития городской инфраструктуры. Он подчеркнул, что проекты благоустройства реализуются комплексно: целыми микрорайонами. Активное участие в развитии территорий принимают работники промышленных предприятий. Как пример — озеленение сотрудниками «ТАИФ-НК» 27-го микрорайона. Были высажены деревья и кустарники на сумму 12 млн рублей. Зеленую волну поддержали СИБУР и «Татнефть», этой осенью возле села Прости сотрудники компании высадили саженцы осины и гибридного тополя.

— Бюджет города в этом году превысил 10 миллиардов рублей. Столько же мы смогли получить на инфраструктурные проекты: ремонт социальных учреждений, строительство дорог, создание комфортной среды, программу «Наш двор», ремонт многоквартирных домов и инженерных сетей. Радует, что перевыполнен план по жилищному строительству. Новые дома — это показатель того, что город развивается и интересен, — уверен Рамиль Муллин.

Жилой комплекс Greenhouse. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В лидерах в секторе жилищного строительства — «СМУ-88», «Домкор», «Евростиль». За ними тянутся и местные инвесторы — Мустафин, Тингаев, Асанов.

Загрузили всю труху в поезд «Татэнерго»

Ключевым достижением этого года в социальной сфере Рамиль Муллин назвал передачу коммунальных сетей в собственность «Татэнерго».

Для ремонта изношенных участков нижнекамских сетей привлекли бригады из Набережных Челнов. соцсети Рамиля Муллина

— Всю ржавую труху, которая у нас была, при поддержке раиса Татарстана и правительства республики мы сегодня загрузили на платформу, которую ведет компания «Татэнерго». И этот эшелон потихоньку пошел. Надеемся, что в течение двух-трех лет мы сможем привести в порядок эти сети, — поделился планами Рамиль Муллин.

Износ сетей — ситуация для страны не уникальная, но в Нижнекамске проблема стоит особенно остро. Немного статистики: в 2022 году было зафиксировано 400 аварий на коммунальных сетях. Латать трубы выезжали 6 бригад. В 2023 году было уже 800 аварий, а вот с последствиями прорывов пришлось бороться уже трем бригадам. В 2024-м в АО «ВКиЭХ» оставалось всего две аварийные бригады, и по самым скромным подсчетам, число аварий могло превысить рубеж в 1,5 тысячи.

Рамиль Муллин: «Надеемся, что в течение двух-трех лет мы сможем привести в порядок эти сети». предоставлено пресс-службой администрации НМР

— Мы не смогли бы силами города этот вопрос решить. В этом году в ремонт сетей было вложено около 1 млрд рублей, работали 16 бригад. Они отремонтировали 500 участков. В итоге потери воды (а это миллионы литров) сократились вдвое. Сейчас «Татэнерго» думает о переводе пользователей с центральных тепловых пунктов на индивидуальные. Два года назад это стоило бы 2,5 миллиарда рублей. Сейчас нужна переоценка. И необходима замена сетей, — поделился острой проблемой глава НМР.

Камская агломерация

Не так давно был презентован мастер-план развития Камской агломерации, в которую включены Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга и Менделеевск. И эта тема также была затронута в общении с журналистами. Как сообщил Рамиль Муллин, «развитие территории идет своим чередом». Каждый из городов агломерации стремится наращивать промышленный потенциал. Но центрами экономического роста способно стать и связывающее их пространство. Наиболее перспективные и многообещающие проекты и концепты и легли в основу мастер-плана.

Презентация мастер-плана Камской агломерации. соцсети Рамиля Муллина

— Между районами агломерации неизбежен постоянный тесный товарообмен: кто-то будет производителем продукции, кто-то — ее потребителем. «Камасталь», например, является поставщиком Haier. Еще одна тенденция — развитие логистических узлов. Сейчас это большой хаб рядом с аэропортом, в дальнейшем — развитие железной дороги, в частности ветки до Агрыза, речной транспорт. И конечно, главное — это люди: человеческий капитал. Сегодня потенциал роста населения Камской агломерации — это 1 миллион 100 тысяч человек. Возможно выйти и на 1,5 миллиона, но для этого, что и заложено в основу программы, необходимо сделать эту территорию интересной именно для развития. Мы не можем просто позвать сюда людей. Мы должны создавать для них условия. Раньше мастер-план был декларативным документом, сейчас же он может определить развитие любой территории. Поэтому программа инициирует ряд существенных законов и инициатив, — подчеркивает Рамиль Муллин.

Патриотизм — это не про оружие

Тему человеческого капитала глава Нижнекамского муниципального района затронул и с точки зрения воспитания. И растить будущих специалистов по мнению Рамиля Муллина нужно уже с самого младшего возраста.

При поддержке «Татнефти» в школе №19 открылся энергетический класс. соцсети Рамиля Муллина

— Работать с молодежью — поздно, — уверен глава НМР. И поясняет: — Нужно работать с детьми, начиная с детского сада. Когда мы слышим о патриотизме, у нас возникает ассоциация с оружием. Но патриотизм — это любовь. Это любовь к тому, что делают твои папа и мама, к тому, где они работают. Сейчас время компетентных специалистов. Директор «ТАНЕКО» вырос из технолога, как и Марат Инилович (генеральный директор НКНХ), как и Максим Новиков (генеральный директор «ТАИФ-НК»). В Нижнекамске развита система подготовки кадров — как для промышленности, так и для городской инфраструктуры, — считает Рамиль Муллин.

Начало ремонта лицея № 35. соцсети Рамиля Муллина

Глава рассказал о том, что промышленные предприятия вкладываются в образование. Так, СИБУР совместно с городом реализует образовательный проект «ХимикУм». В рамках проекта объединяются детский сад №83, Детский эколого-биологический центр, школа №7 и лицей №35, который вошел в топ российских школ по количеству стобалльников, сдававших ЕГЭ по химии. Целью проекта является бесшовный переход с одного образовательного уровня на другой: из детского сада — в школу, а потом в колледж или вуз. Также СИБУР вложил более 1,8 млрд в центр подготовки компетенций «СИБУРИНТЕХ-НК».

Холл «СИБУРИНТЕХ-НК». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Разумеется, журналистов заинтересовало: какие глава района видит возможности для того, чтобы не только привлечь молодежь на производства Нижнекамска и в сам город, но и удержать их. Здесь, по мнению Рамиля Муллина, важен комплексный подход: не только интересная работа и достойные заработки, но и возможность решить жилищный вопрос, а также раскрыть свой творческий потенциал.

— Чем больше будет больших проектов — общегородских, республиканских, федеральных, тем более узнаваемым станет Нижнекамск. Наши задачи — увеличить количество креативных площадок и дать молодежи шанс реализоваться. Мы готовы поддерживать, — подчеркнул Рамиль Муллин.

Фестиваль «Знаковое место» состоялся в Нижнекамске благодаря поддержке программы «Формула хороших дел». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В качестве возможных будущих общественных пространств глава Нижнекамского муниципального района моментально предложил сразу ряд вариантов: нижнекамский вокзал, сквер на проспекте Строителей, усадьбу Стахеевых-Чикиных, проект реконструкции которой взялась финансировать «Татнефть». И подчеркнул, что это — те площадки, что на виду и на слуху. Но есть и множество других, не менее интересных локаций.

Кумулятивный эффект свалок

Сегодня, как отметил Рамиль Муллин, благодаря прилагаемым усилиям, в том числе активной модернизации производств крупных промышленных предприятий, экологическая обстановка в Нижнекамске существенно улучшилась. Экоповестка уже не стоит так остро, и индекс загрязненности существенно ниже чем, например, у Казани или Набережных Челнов. Основным источником загрязнения стал автомобильный транспорт. Но почивать на лаврах — рано. И глава НМР озвучил несколько актуальных экологических задач.

предоставлено пресс-службой администрации НМР

Одна из основных задач — строительство очистных сооружений для ливневых стоков. Если с хозбытовыми и промышленными стоками нижнекамского промышленного узла благодаря первому и второму этапам модернизации биологических очистных сооружений все хорошо, а недавно стартовал и третий этап, то с ливневыми водами вопрос до сих пор до конца не разрешен. В Нижнекамске сегодня 11 стоков, из них 8 централизованных. Для комплексного решения этого вопроса Нижнекамску нужна федеральная поддержка, возможно, даже в рамках программы оздоровления Волги. И по-прежнему актуальна проблема накопленных за долгие годы отходов: свалки и шламонакопитель.

— Вместе с СИБУРом мы ищем возможности включить шламонакопитель в федеральную программу, чтобы нейтрализовать воздействие на подземные воды. Это воздействие имеет кумулятивный эффект: отразится не на нас, так на наших детях. Надо убирать свалки, минимизировать автомобильные выхлопы. И здесь важно развивать общественный транспорт. В одной машине, которая едет на промзону, сидят максимум 4 человека, а в автобусе — 40. Поэтому нам нужно, конечно, переходить на альтернативные виды транспорта, на электротранспорт, увеличить транзит через вахтовые автобусы, — подчеркнул Рамиль Муллин.

Главное — сохранить транспорт

Теме развития транспортной инфраструктуры глава Нижнекамского муниципального района посвятил значительную часть времени, отведенного на пресс-конференцию. Это одна из наболевших проблем города. В этом году, благодаря федеральной поддержке, автобусный парк пополнили 9 автобусов «Лотос». Пассажиропоток вырос до почти 5,5 млн автобусных поездок, трамваем жители Нижнекамска воспользовались почти 5 млн раз.

Новые автобусы «Лотос». соцсети Рамиля Муллина

— Самое главное, что мы сохранили стабильность работы автотранспортных предприятий. Есть районы, где новые автобусы есть, но не выходят на линии, так как нет водителей. В этом году на финансирование городских перевозок было направлено 100 млн рублей, на пригородные маршруты — 20 млн, столько же получили перевозчики за поездки в сады-огороды и было выделено трамвайному депо. В следующем году автобусные перевозки будут финансироваться в том же объеме, а вот финансирование трамвайного сообщения увеличится в 2,5 раза — до 55 млн рублей. Считаю, что общественный транспорт должен ходить с 5 утра до 11 вечера с интервалом движения от 15 до 30 минут, — подчеркнул Рамиль Муллин.

Маршрут посвящен Николаю Лемаеву. соцсети Рамиля Муллина

В планах городской администрации выделить в Нижнекамске полосы для автобусов. Но произойдет это, по словам главы НМР, не раньше 2026 года, и будут эти полосы действовать только в часы пик. А основной акцент предполагается делать на развитие электротранспорта.

— Соболевская трасса уже сегодня не справляется с таким потоком. С развитием Камской агломерации, логистического хаба, индустриального парка ЭП-600, единовременно с территории нижнекамского промышленного узла нужно будет вывозить до 20-30 тысяч человек. Никакое количество автобусов с такими объемами не справится. Нужен будет электротранспорт: составы. И Южная ветка. Нам без нее не обойтись. Но без поддержки наших предприятий, республики или федерального центра нам не справиться, — констатировал Рамиль Муллин.

Рамиль Муллин: «И раис республики, и промышленные предприятия знают о состоянии этих дорог». предоставлено пресс-службой администрации НМР

Больное место для Нижнекамска — дороги в промышленной зоне: Южная, 2-я промышленная и их сателлиты. Все они находятся в муниципальной собственности. Бюджетом предусмотрено финансирование на их обслуживание: 11 рублей на метр. Наводить порядок помогают промпредприятия. А вот на ремонт средств не хватает: нужно комплексное решение.

— И раис республики, и промышленные предприятия знают о состоянии этих дорог. В этом году Рустам Минниханов выходил с инициативой о софинансировании. Республика была готова выделить треть необходимого бюджета, но… его инициативу никто не поддержал. Сегодня мы обсуждаем с Минэкономики возможность включения стоимости строительства и ремонта этих дорог в смету больших инфраструктурных проектов... По-другому этот вопрос не решить, — отметил глава НМР.

«Мне каждый день приписывают новые должности»

В завершение встречи журналисты поинтересовались у Рамиля Муллина отношением к соцсетям, негативным комментариям под постами и блуждающим в интернет-пространстве слухам о возможном уходе с должности. Все это вызвало у главы района лишь улыбку.

«Мне каждый день приписывают новые должности, однако прямых предложений пока не поступало». предоставлено пресс-службой администрации НМР

Как признался сам Муллин, ему каждый день приписывают новые должности, однако прямых предложений пока не поступало. А потому, по его словам, внимания на слухи и хейтеров — не обращает. Гораздо более важными задачами считает всем городом и районом качественно подготовиться к приближающемуся 80-летию Великой Победы, 60-летию города, предстоящим в 2025 году выборам и другим событиям. Ну а что касается критики…

— Пусть ругают. Главное — идет работа: меняются, например, сети. Когда я 8 лет работал в Муслюмово, меня ругали первые 4 года. Потом начали поддерживать. Здесь я всего три года и еще есть вопросы, которые требуют решения. Чего мне хочется? Чтобы и 2025-й и последующие годы город становился все лучше. Чтобы Нижнекамск был городом счастливых и здоровых людей. Чтобы, когда ты возвращаешься с пробежки, у тебя в душе была горячая вода, а в доме тепло. Вот это и есть наши задачи, — высказался Рамиль Муллин.

предоставлено пресс-службой администрации НМР

Подводя итоги пресс-конференции, глава НМР напомнил журналистам девиз Нижнекамска — «Каждый день создавать лучший город для жизни» — и призвал всех собравшихся созидать, видеть хорошее вокруг и чаще улыбаться.