Лямкин-бомбардир, «неуд» вратарей и серое трио: «Ак Барс» перестрелял «Динамо», но вопросы остались

Проблемы с составом не помешали «барсам» победить в Москве

Совсем недавно команды встречались в Казани. Тогда «Ак Барс» оказался сильнее москвичей со счетом 5:4. С тех пор прошло уже довольно много времени, но жажда реванша у «Динамо» никуда не делась. Ответная встреча в Москве выдалась горячей на события, но снова завершилась победой «барсов». На этот раз со счетом 6:5. Как «Ак Барсу» удалось победить в столице страны — в материале «Реального времени».

Третье звено вновь осталось в «серой зоне»



Вокруг «Ак Барса» в последние дни ходит много разных слухов относительно трансферных изменений в составе. Дедлайн переходов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) установлен на 27 декабря. Так что до внесения окончательных правок в ростер команды остаются считанные дни.

На днях казанский клуб объявил о подписании контракта с канадским форвардом Эриком О’Деллом. Нападающий расторг соглашение с московским «Динамо», поэтому достался «барсам» неограниченно свободным агентом. Правда сыграть за «Ак Барс» канадец сможет только в январе. О’Делл продолжает восстанавливаться от полученной в начале сезона травмы и сейчас не готов помочь команде.

Нападающий Кирилл Семенов в матче с «Торпедо». взято с сайта ak-bars.ru

С появлением новичка встает вопрос об использовании центрфорвардов Кирилла Семенова и Ильи Сафонова. Первый отлично вписался в ведущее трио «Ак Барса» с Дмитрием Яшкиным и Ником Петаном. А у второго дела пошли в гору с Артемом Галимовым и Александром Барабановым. Очевидно, что Семенов вернется в третье звено, где составит дуэт с Семеном Кошелевым. А вот с третьим партнером по тройке атаки пока непонятно. Егор Коршков, вероятно, будет обменян в другой клуб.

На самом деле, ротация в третьем звене «Ак Барса» назрела давно. Коршкову и Кошелеву так и не нашли подходящего партнера центровика, эффективность этой тройки вызывает серьезные опасения. Показательным получился матч с «Динамо», где в составе «бело-голубых» в первом же периоде двумя шайбами отметилось третье звено. Комтуа — Михеев — Рашевский организовали два гола, отправив команды на перерыв при счете 2:1 в пользу хозяев.

Защитники «заступились» за Юдина

Зависло в «Ак Барсе» и будущее защитника Дмитрия Юдина. Анвар Гатиятулин не слишком благоволит опытному игроку обороны, частенько оставляя того вне заявки. Сам тренер кивает на уже давно излеченную травму хоккеиста, но слухи отправляют защитника в «Спартак» или «Металлург». При этом Юдин оказался вне состава на последний выезд команды.

Артем Галимов и Дмитрий Юдин. предоставлено ХК «Ак Барс»

Остальные защитники «Ак Барса» намек тренерского штаба восприняли, видимо, на свой счет. В первые два периода игры с «Динамо» в составе казанцев забивали только игроки обороны. Вначале Никита Лямкин отметился красивым подключением в атаку и голевым подправлением в меньшинстве. Затем из круга вбрасывания кистевым броском Никита Евсеев вонзил шайбу в дальнюю «девятку» — 3:2 в пользу хозяев. Ну а установил окончательный счет перед вторым перерывом Альберт Яруллин. Защитник мощно бросил с синей линии, а шайба, угодив в одного из игроков перед воротами, изменила направление и влетела в сетку — 4:3.

Примечательно, что Яруллин к тому моменту поприсутствовал на льду при шести голах из семи в матче. Его некоторая неосмотрительность привела к первой пропущенной шайбе «Ак Барса». Однако здесь можно посетовать на его партнера по обороне Константина Лучевникова. Кто знает, как бы сложился момент, если на льду находился привычный Альберту его напарник Юдин. С Лучевниковым у Яруллина пока нет достаточной химии. При этом, выходя с другими защитниками, 33-й номер казанцев выглядел гораздо увереннее и активно участвовал в забитых шайбах.

Впрочем, стоит отдать «должное» вратарям. Ни Амир Мифтахов, ни сменивший его во втором периоде Тимур Билялов не смогли стать оплотом надежности. Голкиперы казанцев напропускали столько необязательных голов, что обвинять в этом защитников даже как-то неудобно.

Дисциплина сыграла за «Ак Барс»

В третьем периоде в голевую перестрелку, наконец-то, включились нападающие «Ак Барса». В самом начале игрового отрезка Александр Барабанов, находясь на пятачке, с разворота отправил шайбу в ворота — 4:4. Но надолго равный счет не продержался, «Динамо» реализовало большинство. Павел Кудрявцев воспользовался растерянностью Билялова после броска с дальней дистанции и добил снаряд в ворота — 5:4.

В ответ «Ак Барс» реализовал свое большинство. Через семь секунд после удаления Моторыгин уже вынимал шайбу из сетки. Петан отдал на Барабанова, который в одно касание сочно попал в верхний угол ворот — 5:5.

Интересно, что на предыгровом занятии тренер «Ак Барса» Денис Ячменев назвал дисциплину ключевым фактором победы в матче с «Динамо». Именно так оно и вышло. Дисциплина сильнее подвела хозяев. Следующее большинство было реализовано хоккеистами «Ак Барса» уже через 21 секунду. Лямкин бросил издали, Яшкин прикрыл Моторыгина, а шайба залетела в ворота — 5:6. Для защитника казанцев этот результативный балл стал четвертым в игре — два гола и две голевые передачи.

В оставшееся время «Ак Барс» с трудом отстоял победу. Уже вторую над «бело-голубыми» в текущем сезоне. А еще прервал неудачную серию матчей с «Динамо» в Москве. В столице России «барсы» не побеждали своего соперника с декабря 2020 года.

«Динамо» М — «Ак Барс» — 5:6 (2:1, 2:2, 1:3)

Голы:

1:0 Рашевский (Михеев, Комтуа, 02:18)

1:1 Лямкин (Сафонов, 08:50, 4х5)

2:1 Комтуа (Рашевский, Михеев, 18:11)

3:1 Адамчук (Джиошвили, 23:42)

3:2 Евсеев (Яшкин, Петан, 29:44)

4:2 Пакетт (Гусев, 34:45, 5х4)

4:3 Яруллин (Галимов, Лямкин, 38:05)

4:4 Барабанов (Марченко, Сафонов, 40:56)

5:4 Кудрявцев (Менелл, Гусев, 43:19, 5х4)

5:5 Барабанов (Петан, Лямкин, 51:26, 5х4)

5:6 Лямкин (Барабанов, Петан, 53:56, 5х4)

После победы в Москве команда Анвара Гатиятулина укрепилась на третьей строчке Восточной конференции. Следующий матч «Ак Барс» проведет 25 декабря в Минске против еще одного «Динамо». Недавно «барсы» проиграли минчанам в Казани, теперь казанцам предстоит взять реванш.