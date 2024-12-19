«Итоги года с Владимиром Путиным»: прямая трансляция «Реального времени»
Сегодня проходит традиционная программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Федеральные телеканалы закладывают на нее три часа, таким образом, передача продлится примерно с 12.00 до 15.00 мск. Рекордными по длительности стали «Итоги года» в 2019 году, которые продлились 4 часа 47 минут. В 2023-м трансляция шла 4 часа 4 минуты. Штаб «Народного фронта» принял уже свыше 1,5 млн обращений от граждан к президенту. «Реальное время» ведет прямую трансляцию программы.
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