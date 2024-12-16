«Льгота не может даваться на всю жизнь»: бизнесу на УСН сохранят ставку 5% еще на год

Правительство Татарстана предложило продлить льготы для «упрощенцев», работающих на производстве

Фото: Максим Платонов

«Что за «газовые» компании «сидят» на «упрощенке»? Насколько я знаю, пока у нас один конкурент — газотранспортная компания «КАМАЗ-Энерго». Ну ООО «Инженерные решения» (резидент технополиса «Химград», — прим. ред.) пытается что-то создать. Какие еще организации на «упрощенке» занимаются распределением газа?» — с пристрастием выпытывал секретные сведения гендиректор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов у авторов льготного режима по УСН. Министерство экономики Татарстана вынесло сегодня на обсуждение республиканский законопроект о продлении действия пониженной ставки в 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы» для тех, кто работает в приоритетных отраслях экономики. Разработчики убеждали в том, что бизнесом в обрабатывающих отраслях занимаются всего около 1,7% предпринимателей и им нужны стимулы. Члены Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам одобрили инициативу, но попросили быть готовыми раскрыть «бенефициаров» льгот на предстоящей сессии 23 декабря. Подробнее — в материале «Реального времени».

Едва не «прокатили»?

Инициатива властей Татарстана о продлении льготных налоговых ставок для предпринимателей на УСН наконец-то дошла до парламента, хотя и с явным опозданием. В заинтересованных бизнес-кругах республики льготы обсуждали еще осенью, но до конкретных действий с внесением пакета предложений в проект бюджета почему-то не дошло. То ли «прокатили», то ли заморозили, но так или иначе, льготы не вписались в проект республиканского бюджета на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Главный финансовый закон республики был принят 28 ноября без льгот по УСН, и 2 декабря 2024 года его подписал раис Татарстана Рустам Минниханов. Казалось бы, вход в бюджет-2025 закрыт и предприниматели на УСН остались без привычных преференций.

Несмотря на пробуксовку на старте, республиканский законопроект о льготах для МСП получил шанс выйти в свет. Министерство экономики Татарстана сегодня вынесло его на обсуждение совместного заседания Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам и экспертного совета при комитете. А глава бюджетного комитета Леонид Якунин дал понять, что льготам дадут ход, хотя «законопроект сложно проходил и бюджет принят с учетом поступлений по УСН». И если законопроект одобрят, то «придется вносить коррективы в утвержденный бюджет 2025 года».

Льготы для промышленников

Законодательную инициативу представляла заместитель министра экономики Татарстана Наталья Кондратова. Она предложила продлить действие пониженной ставки в 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы» еще на один год — до 1 января 2026 года. Сейчас базовая ставка при таком режиме налогообложения составляет 15%, то есть в три раза выше.

Льготные ставки по УСН продлеваются с целью развития в республике обрабатывающих производств, пояснила замминистра экономики. По ее словам, не так много предпринимателей работают в промышленности и их нужно поддерживать. Поэтому льготами смогут воспользоваться только те компании, в чьем ОКВЭД значится деятельность в обрабатывающих производствах, строительстве и распределение электроэнергии, газа и воды (то есть в трех приоритетных отраслях экономики, — прим. ред.). Наталья Кондратова оценила охват налоговыми льготами в 32 тысячи предпринимателей. Общая сумма составит 300 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Налоговые преференции продлеваются на фоне налоговой реформы. Как известно, с будущего года предприниматели могут столкнуться с увеличением налоговой нагрузки на бизнес. Применяются только базовые ставки по УСН: 6% при объекте налогообложения «доходы» и 15% при объекте налогообложения «доходы минус расходы». Кроме того, отменены повышенные ставки по УСН, которые действовали при превышениях лимитов (8% при объекте налогообложения «доходы» и 20% при объекте налогообложения «доходы минус расходы»). Вместо этого «упрощенцы» становятся плательщиками НДС, если их выручка превышает порог в 60 млн рублей.

Нагрузку на МСП подняли на 39%

Опасаясь давления, руководство Торгово-промышленной палаты еще в октябре выступало с просьбой продлить льготы. Во время обсуждения проекта бюджета в парламенте замглавы ТПП Сергей Карпухин обратил внимание , что в проект бюджета заложен резкий рост — более чем на 39% — поступлений доходов в виде налога от малого бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения. По его словам, Минфин Татарстана планирует получить дополнительно 6,24 млрд рублей, а всего заложены поступления в 22,18 млрд рублей.

— Торгово-промышленная палата еще в июле 2024 года официально обращалась в Госсовет и правительство Татарстана с просьбой в очередной раз продлить действие пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения на два года. Положительного решения по настоящему вопросу пока нет. Действие указанных ставок прекратится с 1 января 2025-го, и тогда начнет действовать единая ставка в размере 15%. В этом случае нагрузка вырастет минимум на 50%, а максимум — в три раза. Это сильно ударит по малому бизнесу республики, — говорил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По всей видимости, голос ТПП РТ был услышан, и депутаты решили пойти навстречу пожеланиям бизнеса. Депутат Дмитрий Самаренкин поинтересовался, почему Минэкономики РТ предлагает продлить льготы на 1 год, а не сразу на три года? Но вместо Кондратовой слово взял глава бюджетного комитета Леонид Якунин.

— Это практика последнего времени, потому что ситуация меняется. Льгота не может даваться повсеместно, на всю жизнь и дается для решения определенных задач текущего момента. Если надо какую-то проблему решить, как регулятор для решения задачи. Было время, когда рассматривали вопросы, когда надо было создать рабочие места. Сейчас, слава Богу, нет такой необходимости. Сейчас другое на повестке — инвестиции в развитие экономики и поддержка предпринимателей в обрабатывающей сфере. Какая часть бизнеса работает в промышленности? Там, кажется, всего 1,7%, и нужно повышать эту сферу, — объяснил он.

Кто сидит на трубе?

— Что за «газовые» компании «сидят» на «упрощенке»? — включился в разговор гендиректор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов. — Насколько я знаю, пока у нас один конкурент — газотранспортная компания «КАМАЗ-Энерго». Ну ООО «Инженерные решения» (резидент технополиса «Химград», — прим. ред.) пытается что-то создать. Какие еще организации на «упрощенке» занимаются распределением газа?» — выпытывал он секретные сведения у авторов льготного режима по УСН.

Другой депутат — Фадбир Сафин подсчитал, что на каждого льготника приходится всего 10 тысяч рублей и могут ли они реально помочь бизнесу.

В заключение депутаты посчитали справедливым, что нужно знать, кому же будут предоставляться льготы на 300 млн рублей.

— К началу сессии прошу подготовить перечень организаций, которые подпадают под льготу, чтобы можно было ответить. Усманов правильно задал вопрос — они тоже занимаются распределением газа, и льготы на них не распространяется, — улыбнулся Леонид Якунин.

Ожидается, что законопроект будет рассматриваться 23 декабря сразу в трех чтениях