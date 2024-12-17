В Казани вручили 12-ю премию «Болгар радиосы»

Фото: Михаил Захаров

В Казани определились лауреаты XII Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Имена обладателей статуэтки «Алтын йолдыз» («Золотая звезда») объявили на церемонии награждения, которая прошла в обновленном зале КРК «Пирамида». Ими стали наиболее яркие представители татарской эстрады. Как прошло одно из самых значимых событий татарского шоу-бизнеса — в материале «Реального времени».

Одна из самых престижных наград

Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Зейнаб Фархетдинова, Ильсия Бадретдинова, Элвин Грей и еще около трех десятков известных и начинающих исполнителей татарской эстрады собрались на одной сцене. Билеты в этом году были распроданы за месяц до концерта. Высокий спрос организаторы объясняют тем, что церемония является одним из самых престижных и ярких событий татарского шоу-бизнеса.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Певец Ильназ Бах еще ни разу не пропустил премию и получает заветную «Золотую звезду» уже 10-й раз. В этот раз для своего выхода он выбрал образ итальянца в черной широкополой шляпе.

— В этом году я получаю юбилейную премию «Болгар радиосы». На самом почетном месте в доме появится 10-я статуэтка «Алтын йолдыз», чему я очень рад. Привыкнуть к этой награде невозможно, так как каждый год ты заново должен доказывать, что достоин выбора слушателей, — отмечает исполнитель.

У Рустема Гайзуллина, радиоведущего популярного шоу «Иртэнге чэй», актера театра Тинчурина, заслуженного артиста РТ тоже юбилей. В 10-й раз он ведет церемонию вручения премии.

— С годами ценность выхода на эту сцену не становится меньше. Каждый концерт уникальный, а этот, когда объявляются имена самых-самых, долгожданный для любого работника радио. Этот праздник мы ждем весь год и уже завтра начнем готовиться к следующему. Церемония с каждым годом становится ярче и содержательнее, над постановкой работает профессиональная команда во главе с режиссером, и зритель оценивает ее по достоинству, в чем можно убедиться глядя на переполненный зал, — уверен бессменный ведущий праздника.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Мы не в силах поменять эстрадную песню»

Автор-исполнитель из Мамадышского района Ильфир Искандаров в этом году первый раз удостоился «Золотой звезды». Раньше он выступал баянистом в команде Алмаза и Зульфиры Мирзаяновых и только в прошлом году начал сольную карьеру.

— Моя песня получила популярность благодаря «Болгар радиосы». Народ ее принял и полюбил. Я часто слышу, что ее исполняют на многих праздниках. Мы гастролируем по татарстанским деревням, с начала следующего года собираемся выходить на районные центры. Вручение премии для меня очень волнующий момент. Это высокая честь, которая дает стимул заниматься творчеством и дальше, — признается начинающий певец.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Самый востребованный аранжировщик и композитор Марат Мухин, напротив, не новичок на церемонии. В его арсенале уже есть несколько дипломов и наград «Болгар радиосы». По его мнению, как бы кто не хотел поменять татарскую эстрадную песню, это сделать практически невозможно.

— Что такое эcтрада — это популярная песня, а что такое популярная песня — это простая, легкая песня, она с первых секунд ложится на ухо и подходит практически любому исполнителю. Сейчас часто критикуют татарскую эстраду, говорят, что надо ее поменять, но я думаю, что мы не в силах это сделать, потому что у слушателя есть потребность в ней. То что сейчас происходит на рынке, то что сейчас охотнее всего слушают, останется неизменным еще много лет, — считает Марат Мухин.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Жду, как дети ждут подарка от Деда Мороза»

Раяз Фасыхов признался, что ждет вручения награды так же, как дети ждут подарка Деда Мороза.

— С церемонии премии «Болгар радиосы» начинается мое ощущение атмосферы Нового года, — отметил певец.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» — единственная, где на сцену вместе с исполнителями выходят и авторы песни. Известная поэтесса Гулюса Батталова получает премию уже четвертый раз, хотя песенный жанр не основной в ее творчестве.

— В этом году мы победили с песней в исполнении Эльмиры Калимуллиной под названием «Такси». Музыку к ней написал Эльмир Низамов. История рождения этой песни довольно забавная. Однажды Эльмир ехал в такси и разговорился с таксистом. Выяснилось, что он композитор, и водитель обратился к нему с просьбой: «Про все профессии песни написаны, а про такси нет. Напишите и про нас тоже». После этого Эльмир позвонил мне и попросил написать слова. Как раз и у меня любимый вид транспорта в Казани — это такси. Я сама из Атнинского района и плохо разбираюсь в маршрутах автобусов и трамваев, такси или метро для меня удобнее всего. В общем, текст песни возник на одном дыхании. Я отправила его Эльмиру именно в тот момент, когда он опять-таки ехал в такси. Вот такие интересные совпадения, — рассказала автор.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«У премии сегодня есть имя»

Исполнительный директор «Болгар радиосы» Ильфар Каримов подчеркнул, что сейчас процесс организации церемонии лежит практически полностью на радио.

— За годы проведения церемонии случилось очень много перемен, мы совершенствовались как в техническом плане, так и в творческом. Сегодня мы пришли к тому, что у премии «Болгар радиосы» есть имя и она признана весомой и значимой как среди самих исполнителей, так и среди зрителей. Об этом говорит и сегодняшний состав, в котором можно увидеть самые сливки татарской эстрады и то, что билеты на церемонию были распроданы за месяц-полтора до события. Не скроем, цены тоже повышаются, но все же мы стараемся, чтобы они были доступны большинству наших слушателей, поэтому стоимость варьируется от 2 до 5 тысяч, — поведал директор.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В этом году, по его словам, церемония состояла из семи блоков. Это обусловлено тем, что золотая звезда на статуэтке имеет семь лучей. Перед каждым блоком показывали видеооткрытку, в съемках которой приняли участие все ведущие «Болгар радиосы». «Хочу отметить, что каждый сотрудник вносит свой весомый вклад в организацию этого праздника», — подчеркнул Ильфар Каримов.

1 / 43 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров