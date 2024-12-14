В России в школьные учебники истории включат раздел о саммите БРИКС в Казани

Фото: Михаил Захаров

В казанских школьных учебниках истории для 11-х классов появится раздел, посвященный саммиту БРИКС, состоявшемуся в октябре 2024 года. Об этом сообщили в ТАСС.

Работа над обновлениями уже началась, как сообщил Владислав Кононов, референт Управления президента России по государственной политике в гуманитарной сфере, на Межрегиональной конференции по разработке учебников региональной истории.



Кононов заявил, что учебные материалы требуют постоянного обновления с учетом значимых событий мировой истории. Он подчеркнул, что саммит БРИКС является важным событием не только для России, но и для мировой истории в целом, и требует отражения в учебниках, чтобы показать его возможное влияние на будущее развитие мира.

С 1 сентября 2023 года старшеклассники начали изучать новые единые государственные учебники по истории для 10-х и 11-х классов, которые успешно прошли апробацию и включены в федеральный перечень.

Межрегиональная конференция Российского военно-исторического общества, проходящая в Казани, собрала авторские коллективы более чем из 30 регионов страны и продлится до 15 декабря. Мероприятие организовано при поддержке Министерства просвещения России и правительства Татарстана.

Анастасия Фартыгина