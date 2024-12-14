В России учреждена Национальная литературная премия имени Даниила Гранина

Премия будет вручаться раз в два года

Российский книжный союз совместно с правительством Санкт-Петербурга и издательской группой «Эксмо-АСТ» объявили о начале приема заявок на первую Национальную литературную премию имени Даниила Александровича Гранина. Этот проект направлен на выявление и поддержку талантливых авторов, чьи произведения соответствуют высоким художественным стандартам и продолжают традиции русской прозы, развивая духовно-нравственные ценности, которые отражены в творчестве выдающегося писателя и мыслителя.

Премия будет вручаться раз в два года и охватывает три основные номинации: «Большая проза» (романы и крупные эпические произведения), «Малая проза» (рассказы, эссе и очерки), а также «Искатели» — категория, которая поощряет авторов, популяризирующих научные идеи и прогресс через художественные образы. В первый сезон принимаются произведения, опубликованные начиная с января 2023 года, включая отдельные книги и публикации в литературных журналах.

Стать участником могут авторы, которые пишут на русском языке, независимо от места проживания и возраста. Однако произведение должно соответствовать минимальному объему в 5 авторских печатных листов. Выдвижение работ возможно через широкий круг организаций, включая издательства, редакции литературных журналов, библиотеки, музеи, литературные ассоциации, а также творческие союзы и ведомства, которые занимаются продвижением чтения и культуры.

Подать заявку можно до 4 февраля 2025 года. Объявление лауреатов состоится в рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона, который пройдет с 22 по 25 мая 2025 года. Победители получат признание за вклад в развитие художественной литературы, а также статус продолжателей традиций Даниила Гранина, чье имя стало символом глубоких размышлений о нравственности, культуре и человечности.

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Екатерина Петрова