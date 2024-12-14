В Казани зарплата аналитиков в транспортных компаниях составила 170 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани зарплата финансовых аналитиков в транспортно-логистических компаниях достигла 170 тыс. рублей в месяц, согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob.

Заработок специалистов варьируется от 50 до 170 тыс. рублей в зависимости от их квалификации и опыта.

Начинающие аналитики с высшим образованием и годом опыта могут рассчитывать на 50-60 тыс. рублей, в то время как специалисты с навыками бизнес-планирования и анализа данных зарабатывают 60-80 тыс. рублей.

Более опытные аналитики с двумя годами стажа и знаниями международных стандартов финансовой отчетности могут претендовать на 80-120 тыс. рублей, а профессионалы с трехлетним опытом и сертификатами — на 120-170 тыс. рублей.

Средний соискатель на должность финансового аналитика в Казани — 42-летняя женщина с высшим образованием, а 33% кандидатов готовы переехать ради работы.

Анастасия Фартыгина