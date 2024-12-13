В Москве прошла церемония вручения «Русской премии»

В этом году на конкурс было подано около 600 заявок

Фото: Максим Платонов

После семилетнего перерыва в Москве вновь состоялась церемония вручения «Русской премии» — награды, присуждаемой за лучшие произведения на русском языке, созданные авторами, проживающими за пределами России. Премия была учреждена в 2005 году «Институтом евразийских исследований» и за первые 12 лет своего существования отметила таких известных писателей, как Дина Рубина, Марина Палей, Юз Алешковский, Наталья Горбаневская, Борис Хазанов, а также менее известных авторов ближнего и дальнего зарубежья. В 2017 году финансирование премии было приостановлено, и ее судьба оставалась неопределенной. Однако в 2023 году Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) возродила проект.

В этом году на конкурс было подано около 600 заявок из постсоветских стран. В результате тщательного отбора сначала были выделены 52 произведения (25 в категории «Проза» и 27 в «Поэзии»), затем список сократился до 13 финалистов: семь прозаических и шесть поэтических произведений. Среди них оказались такие известные работы, как роман Даниэля Бергера «Кофе с перцем», опубликованный в «Редакции Елены Шубиной», и книга Хелены Побяржиной «Валсарб», выпущенная издательством «Альпина. Проза» и ранее вошедшая в шорт-лист премии «Большая книга».

Список победителей и финалистов премии:

Поэзия:

Сергей Пагынь (Молдавия); Адалат Исмаилов (Азербайджан); Наталья Белоедова (Узбекистан).

Проза:

Хелена Побяржина (Беларусь), «Валсарб»; Даниэль Бергер (Кыргызстан), «Кофе с перцем»; Тимур Нигматуллин (Казахстан), «Я не вру, мама».

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Екатерина Петрова