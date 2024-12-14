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Президент России предложил расширить проект «Время героев» на все регионы

15:16, 14.12.2024
Президент России предложил расширить проект «Время героев» на все регионы
Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия» предложил расширить проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах.

Он подчеркнул, что инициатива уже успешно реализуется в таких регионах, как Ставропольский край, Белгородская, Воронежская, Рязанская, Самарская и Тульская области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Путин призвал партию активно участвовать в этой работе, подчеркивая важность неформального подхода к реализации инициативы.

— Я очень рассчитываю на вас, — добавил президент.

Анастасия Фартыгина

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