Президент России предложил расширить проект «Время героев» на все регионы
Президент России Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия» предложил расширить проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах.
Он подчеркнул, что инициатива уже успешно реализуется в таких регионах, как Ставропольский край, Белгородская, Воронежская, Рязанская, Самарская и Тульская области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
Путин призвал партию активно участвовать в этой работе, подчеркивая важность неформального подхода к реализации инициативы.
— Я очень рассчитываю на вас, — добавил президент.
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