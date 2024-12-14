В России могут запретить скидки на алкогольную продукцию
Правительство России инициировало обсуждение запрета на скидки на алкогольные напитки. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале правовых актов.
В рамках этой инициативы профильные ведомства, включая Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав, должны до 15 апреля 2025 года изучить действующую практику применения скидок на алкоголь и предложить меры по их возможному запрету.
Данный шаг является частью более широкой концепции по сокращению потребления алкоголя в стране. В рамках этой концепции предусмотрено 29 мероприятий, направленных на развитие профилактических программ, улучшение качества медицинской помощи для людей с алкогольной зависимостью, а также на формирование здорового образа жизни и сокращение потребления крепких спиртных напитков.
В частности, планируется расширить практику раннего выявления проблемного потребления алкоголя и профилактического консультирования. Это позволит не только обнаружить первые признаки зависимости, но и своевременно предпринять необходимые меры.
Накануне в России утвердили план мероприятий по сокращению потребления алкоголя до 2030 года.
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