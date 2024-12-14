В Татарстане произвели 40% валовой продукции сельского хозяйства на сумму 112 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в результате работы 417 тыс. личных и 2,5 тыс. фермерских хозяйств за 10 месяцев этого года была произведена валовая продукция на сумму 112,7 млрд рублей, что составляет 40% от общего объема сельского хозяйства в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.



На республиканском совещании, состоявшемся под председательством Рустама Минниханова, глава Минсельхоза Марат Зяббаров представил данные о производстве, в том числе 610 тыс. тонн молока, 81 тыс. тонн мяса, 302 млн яиц, 881 тыс. тонн зерна и 758 тыс. тонн картофеля.

Министр подчеркнул, что одним из эффективных инструментов для поддержки мелких хозяйств являются сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые за последние пять лет увеличились с 150 до 208, и их выручка возросла с 6,6 до 15 млрд рублей. В 2024 году для поддержки кооперативов запланировано выделение 346 млн рублей в виде грантов и субсидий.

Также в регионе за год произвели 4 тыс. тонн меда — рост по сравнению с прошлым годом составил 10%. Это позволило республике выйти в лидеры России по производству продукта.



Анастасия Фартыгина