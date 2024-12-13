Доклад о преступлениях против журналистов впервые не одобрили в ЮНЕСКО

Фото: Максим Платонов

Доклад ЮНЕСКО о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022—2023 годах, где не упомянуты погибшие российские журналисты, впервые не был одобрен. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Главный итог трехдневного заседания в том, что впервые доклад не был одобрен, несмотря на давление стран Запада, а был лишь «принят к сведению», — заявил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.



Напомним, вчера стало известно, что Союз журналистов Татарстана обеспокоен проектом доклада ЮНЕСКО «Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022—2023 годы». Согласно документу, в указанный период ни один отечественный журналист не погиб. Председатель объединения Ильшат Аминов назвал это замалчиванием фактов. Союз журналистов Татарстана поддерживает позицию Союза журналистов России, указывая на гибель более 30 российских журналистов, освещавших события в зоне СВО. Российский журналист и член СПЧ Александр Малькевич посчитал, что Россия должна поставить в ООН вопрос об увольнении гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле, поскольку она не выполняет свой мандат. Подробнее — в материале «Реального времени».



Дарья Пузикова