Более половины россиян проведут новогодние каникулы у себя дома

Фото: Динар Фатыхов

Около 63% россиян планируют встретить новогодние праздники в домашних условиях. Опрос, в котором участвовали более 2,9 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, показал, что лишь 37% намерены отправиться в путешествие, причем большинство из них сделает это после 1 января. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По данным исследования, на новогодние каникулы россияне совершат порядка 10,1 млн поездок по стране. Лидерами по количеству туристов станут Москва и Санкт-Петербург, куда запланированы 1,7 млн и 1 млн поездок соответственно. Также отмечен рост интереса к отдыху в Ставропольском и Краснодарском краях на 15%.

С каждым годом внутренний туристический поток в России во время новогодних праздников увеличивается на 5%. Популярностью пользуются направления с богатой историей и культурой, такие как Калининград, Казань и Нижний Новгород. Среди активных видов отдыха выделяются горнолыжные курорты Северного Кавказа и других регионов.

Большинство опрошенных (77%) планируют отдыхать стандартные 11 дней, однако 23% хотят продлить каникулы за счет отпуска. В то же время 39% россиян рассматривают возможность провести праздники на даче или в глэмпинге, а 24% предпочитают познавательные экскурсии и выставки. 23% респондентов планируют отдых в отелях со спа-процедурами, а 14% выбирают активный отдых на горнолыжных курортах.

Напомним, что Казань заняла четвертое место в рейтинге городов с самыми высокими ценами на аренду жилья в новогодние праздники. В столице Татарстана средняя стоимость аренды составила 6,2 тыс. рублей с человека за сутки.



Анастасия Фартыгина