Раис Татарстана поручил муниципалитетам оперативнее убирать снег во дворах

Фото: Владимир Васильев

На совещании в Доме Правительства Татарстана раис республики Рустам Минниханов дал поручения главам муниципальных образований и руководителям профильных ведомств по оперативной уборке снега с проезжей части и пешеходных зон. Об этом сообщили в пресс-службе



Он подчеркнул, что недавние снегопады привели к 575 обращениям граждан о несвоевременной очистке, что затрудняет движение транспорта и снижает доступность общественного транспорта.

Минниханов заявил о важности очистки тротуаров, подходов к социальным объектам и дворов многоквартирных домов, особенно в преддверии новогодних праздников. Он призвал руководителей держать этот вопрос под контролем и своевременно реагировать на сигналы граждан, а также обратить внимание на угрозы схода снега и наледи с крыш.

Напомним, что в Казани планируется использование искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения сосулек и снежных шапок на крышах зданий.



Анастасия Фартыгина