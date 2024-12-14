Медведев: около 15 трлн рублей направят на финансирование положений программы «Единой России»

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На финансирование ключевых положений народной программы «Единой России» будет выделено почти 15 трлн рублей. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на XXII съезде партии.

Эти средства направят на реализацию инициатив, направленных на улучшение жизни граждан и развитие страны.

Напомним, что президент России Владимир Путин также на съезде партии предложил расширить проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах.

Анастасия Фартыгина