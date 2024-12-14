Владимир Путин: «Россия готова дать противникам отпор по всему фронту»

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова противостоять своим противникам на всех направлениях. Об этом он сообщили на на XXII съезде партии «Единая Россия».

Он подчеркнул готовность России защищать свои интересы и реагировать на любые вызовы.

— Россия готова дать противникам отпор по всему фронту, — заявил президент.

Напомним, что Путин на съезде партии предложил расширить проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах.



Анастасия Фартыгина