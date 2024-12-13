В Казани открылась выставка фотографий «Отцы Героев»

В Казани открылась выставка фотографий отцов героев России и кавалеров ордена Мужества, павших на полях сражений.

На экспозиции представлены портреты и истории подвигов 45 защитников Родины, в том числе четверых героев России: Ивана Дадосова, Айнура Сафиуллина, Раиля Габдрахманова и Михаила Марцева.

Среди погибших героев — гвардии майор Алмаз Аглиев, боевой офицер-разведчик. Он участвовал в боевых действиях в Сирии, Горном Карабахе и на СВО с первых дней. Герой погиб в августе 2022 года, спасая двух летчиков сбитого самолета.

Адель Шамгунов, будучи суворовцем, заключил контракт со спецназом в Казани. На СВО он был одним из первых и вернулся на передовую после ранения. Погиб в бою, спасая двух сослуживцев.

Руслан Галямов, боец отряда спецназначения «Барс», был награжден краповым беретом — символом мужества и отваги. Герой ценой своей жизни встал на защиту Родины.

Камиль Габдулхаев служил в Афганистане и на СВО был пулеметчиком. Посмертно награжден орденом мужества за сбитый с пулемета дрон.

На выставке отцы погибших героев рассказали о своих сыновьях с болью, но и с гордостью, заявив, что ничего бы не изменили, даже если бы судьба снова поставила их детей перед выбором.

Выставка будет дополняться и пополняться при участии жителей республики. Подробнее — в видеосюжете ТНВ.



Дарья Пузикова