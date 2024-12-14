Президентом Грузии избрали экс-футболиста Михаила Кавелашвили
Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила о том, что экс-футболист Михаил Кавелашвили стал новым президентом страны. Об этом сообщили в РИА «Новости».
Кандидат от партии «Грузинская мечта» набрал необходимые 200 голосов для своего избрания. Подсчет голосов завершен, и результаты подтвердили его победу на выборах.
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