Президентом Грузии избрали экс-футболиста Михаила Кавелашвили

Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила о том, что экс-футболист Михаил Кавелашвили стал новым президентом страны. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Кандидат от партии «Грузинская мечта» набрал необходимые 200 голосов для своего избрания. Подсчет голосов завершен, и результаты подтвердили его победу на выборах.

Анастасия Фартыгина