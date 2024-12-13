Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber* на территории России

Фото: Дарья Пузикова

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber* на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято в связи с несоблюдением норм, установленных законодательством России.



— Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации, — говорится в сообщении ведомства.

За последние два года работы Viber* получил штрафы на общую сумму более 1,8 млн рублей, которые до сих пор не были погашены.

Ранее, 11 ноября, пользователи WhatsApp и Viber* говорили о сбоях в работе программы. Проблема затронула мобильные приложения на платформах iOS и Android.

Дарья Пузикова