В Татарстане установили новые тарифы на услуги по вывозу мусора

Фото: Максим Платонов

Государственный комитет Татарстана по тарифам объявил о новых тарифах для региональных операторов, занимающихся твердыми коммунальными отходами, которые вступят в силу с 1 июля 2025 года. Тарифы будут различаться для западной и восточной зон республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Для оператора ООО «УК «ПЖКХ», работающего в западной зоне, тариф составит 598 рублей за кубометр отходов с учетом НДС. В восточной зоне, где услуги предоставляет ООО «Гринта», тариф будет выше — 614 рублей за кубометр также с учетом НДС.

Плата за услуги для жителей многоквартирных домов составит 117 рублей на человека при использовании услуг ООО «УК «ПЖКХ» и 120 рублей для клиентов ООО «Гринта». Для владельцев индивидуальных домов эти суммы равны 127 рублей и 131 рубль соответственно.

Рост тарифов связан с плановым индексированием, которое учитывает увеличение потребительских цен на 5,8%, а также дополнительные расходы на покупку контейнеров и изменения в тарифах на захоронение отходов.

Напомним, что в Тукаевском районе Татарстана накануне состоялось обсуждение проекта строительства комплекса по переработке отходов, который прошел согласование на инвестиционном совете республики.



Анастасия Фартыгина