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Дмитрий Медведев заявил о возможности присоединения новых регионов к России

16:00, 14.12.2024
Дмитрий Медведев заявил о возможности присоединения новых регионов к России
Фото: Роман Хасаев

Дмитрий Медведев заявил о возможности присоединения новых регионов к России. Об этом он сообщил на XXII съезде партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что в будущем в составе страны могут возникнуть новые субъекты.

— Ведь это возможно, — ответил Медведев.

Напомним, политик также заявил, что на финансирование ключевых положений народной программы «Единой России» будет выделено почти 15 трлн рублей.

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