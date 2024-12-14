Дмитрий Медведев заявил о возможности присоединения новых регионов к России
Дмитрий Медведев заявил о возможности присоединения новых регионов к России. Об этом он сообщил на XXII съезде партии «Единая Россия».
Он подчеркнул, что в будущем в составе страны могут возникнуть новые субъекты.
— Ведь это возможно, — ответил Медведев.
Напомним, политик также заявил, что на финансирование ключевых положений народной программы «Единой России» будет выделено почти 15 трлн рублей.
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