В новом году в Красную книгу Татарстана включат новые виды растений и грибов
В Татарстане обсудили список охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, рекомендованных в новое издание Красной книги республики. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по биоресурсам.
В ходе встречи подвели итоги по результатам исследований, направленных на изучение разнообразия видов живых организмов за последние пять лет.
На данный момент исследования провели в половине районов, где ученые обнаружили редкие виды, некоторые из которых ранее не встречались в этом регионе.
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