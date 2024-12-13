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В новом году в Красную книгу Татарстана включат новые виды растений и грибов

19:37, 13.12.2024
В новом году в Красную книгу Татарстана включат новые виды растений и грибов
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Татарстане обсудили список охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, рекомендованных в новое издание Красной книги республики. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по биоресурсам.

В ходе встречи подвели итоги по результатам исследований, направленных на изучение разнообразия видов живых организмов за последние пять лет.

взято с сайта tatarstan.ru

На данный момент исследования провели в половине районов, где ученые обнаружили редкие виды, некоторые из которых ранее не встречались в этом регионе.

Дарья Пузикова

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