В новом году в Красную книгу Татарстана включат новые виды растений и грибов

В Татарстане обсудили список охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, рекомендованных в новое издание Красной книги республики. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по биоресурсам.

В ходе встречи подвели итоги по результатам исследований, направленных на изучение разнообразия видов живых организмов за последние пять лет.

На данный момент исследования провели в половине районов, где ученые обнаружили редкие виды, некоторые из которых ранее не встречались в этом регионе.



Дарья Пузикова