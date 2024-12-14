Егор Кончаловский представил первый трейлер экранизации романа «Авиатор» Евгения Водолазкина

Премьера картины запланирована на осень 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

На Международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес» в Москве состоялась презентация одного из самых ожидаемых фильмов последних лет — экранизации романа Евгения Водолазкина «Авиатор». Режиссер Егор Кончаловский и сам автор романа рассказали о процессе работы над картиной, а также показали собравшимся первый тизер-трейлер. Этот проект сразу привлек внимание критиков и поклонников оригинального произведения, отмеченного множеством литературных премий, включая «Большую книгу» и «Клио».

Роман «Авиатор» переведен на более чем 30 языков, а разговоры о его экранизации начались еще в 2016 году, после выхода книги и ее международного успеха. Съемки фильма стартовали в 2022 году, производством занимался телеканал «КИНОТВ» совместно с медиагруппой «Красный квадрат». Дистрибуцию возьмет на себя компания «Атмосфера кино».

Сценарий картины, как отметил Евгений Водолазкин, стал «новой редакцией романа», что потребовало не только творческого подхода, но и смелости в адаптации. «Разрушить что-то в произведении по-настоящему может только его автор», — прокомментировал писатель свое участие в сценарной группе. Егор Кончаловский добавил, что главной задачей было передать атмосферу и пульс романа, несмотря на временные ограничения полнометражного формата.

Писатель Евгений Водолазкин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сюжет фильма следует за историей Иннокентия Платонова, ученика знаменитого авиаконструктора Николая Жуковского. В 1929 году, после обвинения в убийстве, Платонов оказывается в Соловецком лагере, где становится участником научного эксперимента по крионике. Почти столетие спустя, в 2025 году, его размораживает профессор Константин Гейгер в частной лаборатории под Санкт-Петербургом. Вернувшийся к жизни герой сталкивается с вызовами адаптации в современном мире, сохранив воспоминания, полные трагедий и свершений.

Роль Платонова исполнил Александр Горбатов, а образ профессора Гейгера воплотил Константин Хабенский. В актерском составе также задействованы Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Дарья Кукарских, Антон Шагин и Илья Коробко. Музыкальное сопровождение для фильма написал композитор Максим Фадеев. Премьера картины запланирована на осень 2025 года.

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Екатерина Петрова