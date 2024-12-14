В Татарстане собрались представители 32 субъектов России для презентации школьных региональных учебников

Фото: Максим Платонов

С нового учебного года в российских школах, начиная с 5 класса, появится модуль «История нашего края», в рамках которого будут изучаться уникальные события и факты, относящиеся к каждому региону. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Учебники для каждого субъекта России разрабатываются отдельно, в пилотном проекте участвуют 32 региона, представители которых сегодня собрались в Казанском федеральном университете для презентации проектов учебников по региональной истории.



В Татарстане над учебником работали ученые Академии наук и Казанского университета более года. Была подготовлена трилогия для 5-7 классов, охватывающая события с древнейших времен до современности, включая описание таких исторических явлений, как Хазарский каганат, Волжская Болгария и Казанское ханство. В завершении учебника добавлен раздел о специальной военной операции (СВО).

Особое внимание в учебнике уделяется многонациональному и многоконфессиональному характеру Татарстана, а также ценностям и традициям народов, проживающих в регионе. Историки подчеркивают важность акцента на служении народов края Отечеству, упоминая служилых татар, союз татарского предпринимательства с Востоком и казанский ренессанс, а также творчество таких деятелей, как Габдулла Тукай и Шигабутдин Марджани.

Напомним, что в казанских школьных учебниках истории для 11-х классов появится раздел, посвященный саммиту БРИКС, состоявшемуся в октябре 2024 года.



Анастасия Фартыгина