В России начнут выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения

Фото: Василий Иванов

В следующем году в Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров, сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

По словам Чернышова, предложение направлено на дополнительную финансовую поддержку пожилых людей и позволит им использовать средства на празднование или личные нужды.



Внесенный ранее в 2023 году законопроект не был рассмотрен из-за юридических недочетов, которые сейчас устранены.

Новый документ будет соответствовать действующему законодательству и обеспечит, что выплаты будут равны ежемесячной пенсии на момент получения. Чернышов подчеркнул, что инфляция и рост стоимости жизни негативно влияют на доходы пенсионеров, что делает инициативу особенно актуальной.

Напомним, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с 1 января 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,3%.

Анастасия Фартыгина