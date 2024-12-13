Запрет на вывоз некоторых товаров в Россию продлили до конца 2025 года

Фото: Анастасия Фартыгина

Ограничение на экспорт из России определенных товаров и технических средств продлено еще на два года, до конца 2025-го. Об этом говорится в постановлении, которое подписал глава правительства Михаил Мишустин.

— Экспортное ограничение распространяется в том числе на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что экспорт запрещен во все иностранные государства, кроме стран, входящих в Евразийский экономический союз.

В то же время, согласно документу, не будут вводиться ограничения на экспорт образцов медицинских изделий, которые были ввезены в Россию для прохождения госрегистрации. Также запрет не распространяется на холодильное оборудование, некоторые виды насосов и ряд категорий судов.

Кроме того, снимаются ограничения на вывоз продукции, установленные для системообразующих предприятий и их дочерних компаний.



Дарья Пузикова