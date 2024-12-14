Казань не вошла в топ-10 городов по количеству елочных базаров

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Казань не вошла в топ-10 городов-миллионников по количеству елочных базаров на 10 тыс. жителей. Столица Татарстана заняла лишь 14-е место в рейтинге, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Карты».

Так, в Казани открыто более 40 елочных базаров — это 0,39 на 10 тыс. жителей.

Возглавил рейтинг Волгоград, в городе насчитывается 1,74 елочных базара на 10 тыс. жителей. Второе место занял Новосибирск с показателем в 1,7, а третье — Самара (1,65).

В конце ноября в Казани началась установка главной новогодней елки на традиционной площадке у «Чаши». Завершить монтаж конструкции планируется к 20 декабря.

Елизавета Пуншева