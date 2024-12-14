В Госсовете Татарстана наградили победителей конкурса «Парламент-2030»

В этом году в финале Всероссийского молодежного конкурса законотворческих инициатив «Парламент-2030» были отмечены 11 студентов и учащихся образовательных организаций. Конкурс собрал более 50 тысяч участников из 89 субъектов России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Поздравляя лауреатов, председатель комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров передал слова от председателя Госсовета Фарида Мухаметшина. Он подчеркнул важность поддержки как федерального, так и региональных парламентов, а также общественных организаций для дальнейшего развития молодежных инициатив.

— Уверен, что «Парламент-2030» будет способствовать раскрытию потенциала молодежи и внедрению актуальных законотворческих инициатив, открывая новые горизонты для личностного и профессионального роста, — говорится в телеграмме Чубарова.

Победители конкурса получат возможность пройти стажировки в Совфеде и Госдуме, что станет важным шагом в их карьере.

Анастасия Фартыгина