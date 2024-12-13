В Татарстане за прошлую неделю подорожал базовый набор продуктов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за прошлую неделю, с 3 по 9 декабря, подорожал базовый набор продуктов. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.



Цена огурцов увеличилась в среднем на 19,17 рубля, или на 11,15%, — с 139,21 до 174,56 рубля за кг. Стоимость помидоров теперь составляет 214,20 рубля, что на 8,49% больше, чем раньше (197,42 рубля). Лук и капуста также стали дороже: с 42,56 до 44,89 рубля и с 36,27 до 37,87 рубля соответственно.



В ассортименте продуктов из мяса увеличилась цена на курицу — на 6 рублей, что составляет 3%. Теперь средняя стоимость курятины — 196 рублей, в то время как ранее она была 190 рублей.

Напомним, в конце ноября за неделю увеличилась стоимость кисломолочных продуктов. Цена пастеризованного молока выросла на 2,5 рубля — до 77,48 рубля за литр.



Дарья Пузикова