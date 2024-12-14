Раис Татарстана встретился с Игорем Додоном для обсуждения сотрудничества

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем партии социалистов Молдовы Игорем Додоном в своем рабочем кабинете в Доме Правительства республики. В рамках встречи стороны обсудили возможности потенциального взаимодействия в условиях современных реалий.



Минниханов напомнил о своем визите в Молдову в 2018 году и подчеркнул, что Татарстан поддерживает связи с Гагаузией, одним из регионов Молдовы. Он подчеркнул, что, несмотря на скромные показатели товарооборота в последние годы, существует значительный потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, что на совещании в Доме Правительства Татарстана раис республики Рустам Минниханов дал поручения главам муниципальных образований и руководителям профильных ведомств по оперативной уборке снега с проезжей части и пешеходных зон.



Анастасия Фартыгина