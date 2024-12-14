Турция открыла посольство в Сирии впервые после 13-летнего перерыва

Фото: Максим Платонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы посольства в сирийской столице Дамаск и подтвердил намерение продолжать поддерживать сирийский народ и восстанавливать страну. Об этом сообщили в ТАСС.



В своем выступлении в Эрзуруме Эрдоган подчеркнул, что решение открыть посольство является важным шагом на фоне 13-летнего кризиса в Сирии. Он заявил, что Турция приняла на себя обязанность помогать сирийским беженцам и не отправила их на смерть, что высоко оценили жители страны.

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что возобновление работы посольства запланировано на субботу. Вокруг здания ожидается сбор прессы и местных жителей, и вскоре над дипмиссией будет поднят турецкий флаг, что официально ознаменует возвращение Турции к дипломатической деятельности в Сирии.

Эрдоган также уточнил, что сейчас на улицах сирийских городов, таких как Алеппо, Хомс и Дамаск, люди улыбаются и с надеждой смотрят в будущее.

Анастасия Фартыгина