Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Татарстане
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в районные и городские суды Татарстана. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
- Сергей Борисов, который с 2018 года занимает пост председателя Тетюшского райсуда, получил переназначение на эту должность.
- Делюс Замалетдинов, ранее работавший судьей, теперь стал заместителем председателя Альметьевского суда.
- Елена Акимова, до этого исполнявшая обязанности мирового судьи в судебном участке №10 Набережных Челнов, назначена судьей Набережночелнинского городского суда.
Все назначения осуществлены на шестилетний срок.
Напомним, что Совфед назначил Виталия Петрушкина, выходца из Казани, судьей Верховного суда России. Он ранее занимал должность заместителя председателя Арбитражного суда Поволжского округа.
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