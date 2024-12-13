В России на 11,5% выросла рождаемость

Фото: Динар Фатыхов

В октябре текущего года в России появилось на свет более 108 тыс. новорожденных, что на 11,5% больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с октябрем 2023 года этот показатель увеличился на 1,6%. Об этом сообщил Росстат.

В 44 субъектах России отмечен рост рождаемости. Лидерами по темпам прироста стали Еврейская автономная область (+31%), Дагестан (+13,7%) и Орловская область (+13,7%).

За январь — октябрь 2024 года младенческая смертность снизилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре 2023 года этот показатель уменьшился на 3,1%.

Также за первые десять месяцев 2024 года количество разводов сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.



Дарья Пузикова