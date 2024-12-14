Казань заняла 12-е место среди городов-миллионников по количеству катков

Фото: Максим Платонов

Казань заняла 12-е место среди городов-миллионников России по количеству катков на 10 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Карты».

Так, в столице Татарстана насчитывается 210 катков — 1,7 на 10 тыс. жителей.

Первое же место в рейтинге заняла Москва с показателем в 3,51 катка на 10 тыс. Следом идут Самара (2,48) и Красноярск (2,44).

Казань также обогнали Омск, Челябинск и Екатеринбург.

Напомним, в этом году в городе предоставят 105 мест для катания на коньках.

Елизавета Пуншева