Казань заняла 12-е место среди городов-миллионников по количеству катков
Казань заняла 12-е место среди городов-миллионников России по количеству катков на 10 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Карты».
Так, в столице Татарстана насчитывается 210 катков — 1,7 на 10 тыс. жителей.
Первое же место в рейтинге заняла Москва с показателем в 3,51 катка на 10 тыс. Следом идут Самара (2,48) и Красноярск (2,44).
Казань также обогнали Омск, Челябинск и Екатеринбург.
Напомним, в этом году в городе предоставят 105 мест для катания на коньках.
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