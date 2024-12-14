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Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю

11:11, 14.12.2024
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю
Фото: взято с сайта commons.wikimedia.org

Парламент Южной Кореи принял решение об импичменте президента Юн Сок Ёля после его неудачной попытки ввести военное положение. Об этом сообщили в РБК.

За отстранение президента проголосовали 204 из 300 членов Национального собрания при необходимой поддержке более двух третьих депутатов.

Процедура импичмента была инициирована оппозиционными партиями, которые, заручившись поддержкой нескольких депутатов правящей партии «Сила народа», смогли преодолеть первоначальные трудности с голосованием.

В ходе обсуждений Юн Сок Ёль утверждал, что введение военного положения было направлено на защиту нации. Депутаты также приняли законопроекты о назначении специальных прокуроров для расследования возможных правонарушений со стороны президента и его супруги.

Накануне Юн Сок Ёль, комментируя начатое расследование по подозрению в мятеже и госизмене, заявил, что намерен «бороться до конца» и отказался от добровольной отставки.

Анастасия Фартыгина

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